PRIX JEUNESSE 2022 Junge Fernsehexperten und Expertinnen für die Kinderjury gesucht!

Zum 12. Mal Kinderjury im Feierwerk

Kinder im Alter zwischen 7 und 11 Jahren können sich jetzt für eine Teilnahme an der Kinderjury bewerben und mitbestimmen, wer die goldenen Elefanten beim PRIX JEUNESSE 2022 bekommt.

Das Jury-Wochenende findet am 28. und 29. Mai jeweils von 10-17 Uhr statt. Ort: Südpolstation, Feierwerk e.V. Gustav Heinemann Ring 19 81739 München

Was braucht es für eine Bewerbung?

In der Bewerbung enthalten sein sollte ein Foto, Name, Alter, Hobby, drei Lieblingsfilme und warum er/sie in Kinderjury mitmachen möchte.