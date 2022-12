Mal eben kurz die Welt retten … Zukunftskompetenzen, neue Bilder und die Rolle der Medien

Obwohl wohl jede*r im Sitzungssaal um die Ursachen und Folgen der Klimakrise Bescheid wusste, schafften es Alicia Leupold und Ronja Hofmann von Fridays for Future in ihrer Keynote, den Teilnehmer*innen die Kipppunkte, selbstverstärkenden Effekte und irreversiblen Folgen des Klimawandels vor Augen zu führen. Sie plädierten nicht nur für eine Klimaneutralität Deutschlands bis 2035, sondern v.a. auch für mehr Klimagerechtigkeit.

Ein weiterer Appell ging an die Medien, von denen sie mehr Präsenz des Themas in der Berichterstattung forderten. Denn, wie eine Studie zeigt, erhalten nicht nur Corona und der Ukrainekrieg um einiges mehr Medienaufmerksamkeit als der Klimawandel, das Thema rangiert sogar hinter Fußball.

Abb. 1: Offener Brief an die Nachrichten-Redaktion der "tagesschau" von Parents for Future Hamburg

Vertrauen und Zuversicht junger Menschen

Was besorgt mit Blick auf die gesellschaftliche Zukunft? Diese Frage stellte Prof. Dr. Holger Ziegler von der Uni Bielefeld Kindern und Jugendlichen und deren Eltern in einer Studie. Auf Platz 1 und 2 der Antworten fanden sich der Klimawandel und Umweltverschmutzung, gefolgt von Krieg und Armut.

Als besorgniserregend bezeichnete Ziegler die Tatsache, dass auch jüngere Kinder (6-11 Jahre) laut der Studie einen geringen Optimismus und ein geringes Vertrauen zeigten. Besonders deutlich wurde dies bei der Frage: "Was meinst du, kann man folgenden Menschen oder Einrichtungen vertrauen?" In (öffentliche) Einrichtungen, Institutionen, Organisationen und ihre Vertreter*innen hat etwas mehr als die Hälfte der jungen Menschen (eher) wenig oder kein Vertrauen. Noch gravierender fällt das Zeugnis für Medien(vertreter*innen) aus, was besonders die Redakteur*innen und Journalist*innen im Publikum erschreckte: 75,8 % Prozent der Befragten hatten kein Vertrauen in Zeitungen, 71,6 % kein Vertrauen in Journalist*innen.