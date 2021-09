musica viva Saisonstart Brandneue Heiner-Goebbels-Produktion

"'A House of Call' ist ein Lebenstagebuch, das die akustische Welt des Heiner Goebbels vollkommen vermisst. Avantgarde wird mit Free Jazz gekoppelt, Poprhythmik mit Mikrotonalität, Religion mit Politik, Literatur mit Traditioneller Musik, und Hardcore-Ästhetik mit einer die Stile schamlos schön mixenden Musica impura. Dabei lässt Goebbels natürlich keineswegs seine großen und hymnisch verehrten Lieblingskünstler außen vor, James Joyce, Heiner Müller, John Cage, Samuel Beckett, Pierre Boulez. Vimbayi Kaziboni und das seit langem für den leisen Rebellen Goebbels engagierte Ensemble Modern tanzen und rocken sich fast zwei Stunden durch dessen Erinnerungen. Sie dürfen Reggae aufführen, sie hämmern, sie untermalen die Stimme von Goebbels einhundertjähriger Mutter bei einigen Eichendorff-Versen und skandieren zuletzt in schlichten und sich nur minimal verändernden Akkorden Samuel Becketts letzten Text 'What When Words Gone'."