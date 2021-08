Alle Folgen der Reihe "Menschen im BR"

Ob in der Untertitel-Redaktion in Freimann, im Multiplexcenter in Ismaning oder in der B5 aktuell-Nachrichtenredaktion im Münchner Funkhaus - die Herausforderungen im BR sind äußerst vielfältig und unterschiedlich. Und das gilt auch für die Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten. In der Reihe "Menschen im BR" lernen Sie einige von ihnen kennen.