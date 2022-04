Seite an Seite mit dem BR Verlosung von Filmpässen für das Landshuter Kurzfilmfestival:

Der Countdown läuft – gespannt schauen Filmfans nach Landshut. Am 27. April startet dort das 22. Kurzfilmfestival, in diesem Jahr erstmals als Hybrid-Veranstaltung. Ein wichtiger Förderer und von Anfang an dabei: der BR als fester Partner dieses kulturellen Highlights.

Auf 245 Filme aus 40 Ländern darf sich das Publikum freuen. Bis 2. Mai (online bis 8. Mai) läuft das Landshuter Kurzfilmfestival - mittlerweile eine feste Tradition in Niederbayern. Unter dem Motto #WirfördernFilm beteiligt sich der BR als Sponsor, aber auch mit drei (Ko)-Produktionen, einer eigenen Kurzfilmnacht, Marketingaktionen, TV-Berichten und der Verlosung von Besucher-Tickets.

Beliebter Treffpunkt für die Branche und Fans

Das Landshuter Kurzfilmfestival: schon seit seiner Gründung durch den Verein Dynamo Kurzfilm e.V. ein beliebter Treffpunkt für Cineasten. Weit über die Grenzen Bayerns hinaus bekannt, genießt es einen hohen Stellenwert in der Branche. "Filmfestivals sind nicht nur ein Abspielort für Filme, vielmehr knüpfen sie auch Verbindungen und Beziehungen unter Menschen, über das Gesehene zu reflektieren, zu diskutieren und ja, auch mal zu streiten. Gerade in diesen schweren Zeiten ist es besonders wichtig zu kommunizieren, aufeinander zuzugehen. Ein Filmfestival ist dafür ein guter Ort", betont der Künstlerische Leiter Michael Orth. Und die coronabedingte Hybridvariante bietet die Chance, bundesweit noch weitaus mehr Zuschauerinnen und Zuschauer anzulocken. Das Cineasten-Herz darf sich freuen auf Filme des Weltkinos, Shocking Shorts oder außergewöhnliche Heimat- und Dokumentarfilme.

Fans können eines der heißbegehrten Online-Tickets für das Landshuter Kurzfilmfestival gewinnen. Und so einfach geht’s: Füllen Sie bis 26. April das Formular aus und schicken Sie es los. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird dann am 27. April benachrichtigt.

Der BR als (Ko)-Produzent

"Funkschatten", "Kippenschnippen" und "Pizza D’Amour" heißen die drei (Ko-)Produktionen, mit denen sich der BR am Programm beteiligt. Im "Funkschatten" des Internets, abgeschieden im Wald, lebt Alice – bis ihr Einsiedlertum schlagartig von der Sexarbeiterin Lucia gestört wird. In "Kippenschnippen" geht Carina auf Raubzüge, um der Leere und dem Schmerz in ihrem Leben zu entfliehen – bis sie zu Sozialstunden verdonnert wird und bei einem Müllsammel-Trip am Stadtrand auf einen faszinierenden jungen Mann und seine Habseligkeiten trifft. Und in "Pizza D’Amour" wird Suri in ihrem Nebenjob als Pizzalieferantin unfreiwillig mit ihrem größten Alptraum konfrontiert: der Sexualität ihrer Eltern.

Landshut im BR: Kurzfilmnacht und kinokino-Beitrag

Traurige Aktualität durch den Krieg in der Ukraine: Der Themenkomplex "Das Ende der Kindheit" beschäftigt sich mit Kindern, die besonders unter dem Kriegsgeschehen leiden. Im Rahmen des Landshuter Kurzfilmfestivals präsentiert der BR am 27. April ab 00:20 Uhr eine Kurzfilmnacht im Fernsehen mit "Queen of Oasis", "Tala'vision", "Tariq", "Die besonderen Fähigkeiten des Herrn Mahler" und "Rotkäppchen". Erzählt wird von Jungen und Mädchen, die ihre ganz eigene, phantasievolle Überlebensstrategie entwickeln. Wer die Ausstrahlung verpasst hat, kann die Kurzfilme für 30 Tage in der Mediathek genießen.

Auch das Filmmagazin kinokino beschäftigt sich mit dem Festival:

In der Sendung am 4. Mai., 00:05 Uhr (in 3sat am 3. Mai, 21:45 Uhr und außerdem ab 3. Mai in der BR und ARD Mediathek) kommt Festivalleiter Michael Orth zu Wort, der über die Vorteile des hybriden Festivals spricht. Außerdem stellt kinokino Highlights und Filmschaffende vom 22. Kurzfilmfestival vor.

Eigenes Panel zur Diversität

Die Gemeinschaft der LGBTQ* steht am 30. April im Mittelpunkt des Festivals: "Es ist wie es ist – sagt die Liebe" heißt das Panel, das das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Drei thematisch passende Kurzfilme gehören ebenso dazu wie eine Podiumsdiskussion mit den Filmschaffenden und Vertreter*innen der Queer-Szene. Gerade die Liebe stellt Menschen aus der LGBTQ* Community vor große Herausforderungen. Auch wenn gleichgeschlechtliche Ehen seit 2017 in Deutschland erlaubt sind, hat die Community noch immer mit Vorurteilen zu kämpfen, oft in der eigenen Familie, wenn dort die Homosexualität oder Bisexualität verschwiegen wird. Hier möchte das Festival die Möglichkeit nutzen, um wichtige Brücken zu bauen. Die umfassende Veranstaltung wird aufgezeichnet und steht anschließend auf der Website zum Abruf bereit.