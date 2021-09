Zweite Staffel "Jobstories" Das ändert sich beim Coaching-Podcast

Echte Coaching-Gespräche mit echten Karriere-Tipps, das bietet der BR-Podcast "Jobstories", der Anfang 2021 gestartet ist. Die Themen reichen von "Selbstmarketing" über "Wie werde ich eine gute Führungskraft?" bis "Hilfe! Ich bin zu nett im Job". Am 15. September ist die zweite Staffel mit der neuen Coach Daniela Fink gestartet. Im Interview erzählt Mira-Sophie Potten, eine von zwei Team-Leiterinnen, was sich ändern wird.

BR.de: Wie kam eigentlich die Ursprungsidee für den Podcast "Jobstories" zustande?

Mira-Sophie Potten: Die Idee zu "Jobstories" (hier alle Folgen) ist in einem Workshop von BR24 Radio/Audio entstanden, in dem wir den Vorgänger-Podcast "Woman of the Week" weiterentwickeln wollten . Inspiriert waren wir von ähnlichen Coaching-Podcasts, die es im US-amerikanischen Raum schon gab. Auf dem deutschprachigen Podcastmarkt war das Konzept, echte und live mitgeschnittene Jobcoaching-Sessions als Podcast aufzubereiten, noch einzigartig. Einen ersten Prototypen haben wir sofort Hörerinnen und Hörern aus der Zielgruppe vorgespielt und auch die waren von der Idee überzeugt.

Das Format lebt von authentischen Gesprächen mit "echten" Coaching-Partnerinnen und -Partnern. Wie findet ihr diese Personen?

Mira-Sophie Potten leitet den Podcast zusammen mit Denise Lapöck. Bisher sind alle Coachees auf uns zugekommen. Bewerbungen nehmen wir auch für die laufende Staffel noch entgegen unter jobstories@br.de - wir freuen uns auf Bewerbungen von Menschen aller Berufsgruppen, Geschlechter und kultureller Hintergründe.

Viele Bewerberinnen und Bewerber haben den Podcast gehört und wollten dann selbst gecoacht werden, andere sind über unsere LinkedIn-Seite auf uns aufmerksam geworden. Einige haben auch Ausschnitte des Podcasts im Radioprogramm von BR24 oder Bayern 2 gehört und haben sich daraufhin bei uns gemeldet.

Wie wählt ihr dann konkret aus?

Manchmal bekommen wir oder unsere Coach im Vorgespräch auch den Eindruck, dass tiefer liegende Probleme hinter einer Thematik stecken. Dann empfehlen wir den Bewerbern, sich abseits unseres Podcasts professionell beraten zu lassen. Schließlich kann unser Coaching kein umfassendes, auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmtes Jobcoaching oder gar eine Psychotherapie ersetzen. Wir möchten lediglich Anstöße bieten, neue Perspektiven aufmachen und den Weg hin zur Veränderung ein Stück weit bereiten.

Wie läuft die Aufzeichnung technisch ab?

Für uns war Corona in dieser Hinsicht kein Problem, weil wir alle schon seit Beginn des Podcasts ausschließlich Remote arbeiten. Die Coach der ersten Staffel, Gianna Possehl, wohnt in Hamburg, unsere neue Coach in Staffel 2 Daniela Fink lebt in Köln - und unsere Coachees sind in ganz Bayern und Deutschland verstreut. Damit der Podcast trotzdem toll klingt, stecken wir viel Zeit und Mühe in das technische Set-Up für die Aufnahme der Coachings. Unserer Host leihen wir für die gesamte Staffel ein Profi-Mikrofon.

Die Gecoachten zeichnen sich ebenfalls mit ihren Smartphones selbst auf. Den Kontakt zur Coach haben sie via Videocall am Laptop oder Tablet, damit zusätzlich ein persönlicherer Kontakt zustande kommt.

Wie unterstützt ihr die Coachees bei der Aufnahme?

Damit die Aufnahme bei den Gecoachten gut funktioniert und sie zudem einen passenden Ort in ihrer Wohnung finden (in dem es zum Beispiel nicht hallt), machen wir mit jedem bzw. jeder Gecoachten eine etwa halbstündige technische Einweisung, in der wir Probeaufnahmen erstellen und die Soundqualität überprüfen. Das ist sehr zeitintensiv, aber es lohnt sich. Der Klang war bisher immer sehr gut und in Nutzertests haben uns die Podcasthörerinnen und Hörer immer wieder bestätigt, wie wichtig ihnen die Soundqualität ist.

Was sind eure Learnings aus Staffel 1?

Nach der ersten Staffel haben wir intensive Gespräche mit mehreren Hörerinnen geführt und arbeiten deren Feedback jetzt in Staffel 2 ein.

Ein wichtiger Punkt ist, dass wir bei der Auswahl der Coachees noch diverser werden möchten. Unsere Zielgruppe karriereorientierter Frauen interessiert sich nicht nur für Coachees, mit denen sie sich direkt identifizieren können. Ganz im Gegenteil: Unsere Hörerinnen schauen gern über den Tellerrand und wünschen sich auch "Jobstories" mit Gecoachten, die einen ganz anderen beruflichen oder sozialen Hintergrund haben, als sie selbst.

Das Jobstories-Team v.l.n.r.: Yvonne Maier, Mira-Sophie Potten, Daniela Fink, Veronika Süß, Denise Lapöck, Anna Farwick Außerdem werden wir in Staffel 2 häufiger bei Coachees nachhaken, wie es bei ihnen nach dem Coaching weiter ging. Besonders spannende Entwicklungen bilden wir dann auf unserer Linkedin-Seite ab.

Ihr bespielt, das ist außergewöhnlich, die Plattform LinkedIn. Warum habt ihr euch dafür entschieden?

Auf LinkedIn bereiten wir Tipps und Methoden aus den Jobcoaching-Sessions auf und bieten Zusatzcontent zum Nachlesen oder Vertiefen, etwa hier oder hier. Auch das war ein konkretes Bedürfnis der Podcast-Hörerinnen und Hörer, das sich in den Gesprächen nach Staffel 1 herauskristallisiert hat.

Außerdem ist die Plattform für uns eine gute Möglichkeit, direkt mit Hörerinnen und Hörern in Kontakt zu treten. Als wir beispielsweise einen Aufruf gestartet haben, um Testhörerinnen und Hörer zu finden, die uns Feedback zu Staffel 1 geben möchten, haben wir so viele Nachrichten bekommen, dass wir nicht mit allen Interessierten persönlich sprechen konnten. Zusätzlich zu längeren Videocalls mit einigen ausgewählten Followern aus der Zielgruppe haben wir darum Fragebögen verschickt.

Gemeinsam mit der Medienforschung des BR hatten wir zu Beginn von "Jobstories" Linkedin als erfolgversprechendste Plattform identifiziert. Da unser Podcast ausschließlich Themen beruflicher Weiterentwicklung behandelt und sich an karriereorientierte Menschen richtet, passt er gut zum redaktionellen Umfeld von Linkedin. Interessant ist, dass wir im Gegensatz zu vielen anderen Social-Media-Plattformen genau sehen, wer unserer Jobstories-Seite bei Linkedin folgt. Etwa ein Viertel sind Berufseinsteiger, die große Mehrheit berufserfahrene Männer und Frauen. Etwa die Hälfte arbeitet in Unternehmen mit über 1000 Beschäftigten.

Durch die direkte Kommunikation mit unseren Followern und die Auswertung der LinkedIn-Analytics wissen wir, dass wir unsere angepeilte Zielgruppe auf der Plattform sehr gut erreichen.

Welche Reaktionen gibt es nach dem Coaching?

Wir sind mit einigen Coachees in Kontakt geblieben und ziehen viel Freude und Motivation aus ihren Rückmeldungen. Denn die Coachings waren für alle Gecoachten bisher hilfreich und eine Bereicherung für ihren weiteren Karriereweg. Auf unserer Linkedin-Seite teilen wir einige dieser Feedback-Mails.

Vielen Dank für das Interview!