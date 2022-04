Interview mit "pub."-Chef Gert Kauntz Digitaltochter von BR und SWR gestartet

Ursprünglich waren die Online-Aktivitäten im BR seit 1995 im Fernsehen und Hörfunk getrennt organisiert. Nach mehreren Zwischenstufen wurde 2005 eine Hauptabteilung "Multimedia" in der Intendanz gegründet. Technische Aufträge wurden aber extern vergeben. Mit drei Entwicklern und drei Studenten startete 2013 dann die Innovationseinheit "Digitale Garage" und entwickelte erste Software-Prototypen. 2015 wurde die Hauptabteilung (HA) Multimedia aufgelöst und die neue Einheit "SEP" (Software Entwicklung und Plattformen) in der HA IT gegründet. Die "Digitale Garage" und der Betrieb der HA Multimedia wurden zusammengeführt. In den Jahren 2016 und 2017 wurde in der HA Strategie und Innovationsmanagement eine neue Struktur für digitale Einheiten geschaffen – in diese wurde SEP überführt. 2019 übernahm die Informationsdirektion die Digitaleinheiten.