Datenschutz Informationen nach Art. 13 der DS-GVO

Die Gewinnerinnen und Gewinner erklären sich einverstanden, zum Wohle aller nur an der Kinopremiere teilzunehmen, wenn sie am Veranstaltungstag keinerlei Krankheitssymptome (Erkältung, grippaler Infekt, Covid19 o.ä.) zeigen. Das Schutz- und Hygienekonzept des Münchner mathäser Filmpalasts ist zu beachten.

Teilnahmebedingungen

Mindestteilnahmealter ist 16 Jahre. Beschäftigte des Bayerischen Rundfunks sowie Personen, die unmittelbar an der Organisation oder Durchführung des Gewinnspiels beteiligt sind, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die fünf Gewinnerinnen bzw Gewinner der je zwei Eintrittskarten werden schriftlich per E-Mail von unserem Kooperationspartner "Constantin Film" benachrichtigt. Nebenkosten, z.B. An- & Abreise, Catering oder Übernachtung, sind nicht im Gewinn enthalten. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.