Wenn stumme Bilder singen Filmmusik im Stummfilm

Aljoscha Zimmermann galt als einer bekanntesten Komponisten und Pianisten für Stummfilme. Zusammen mit seinem Ensemble, zu dem vor allem seine Tochter Sabrina Zimmermann an der Violine gehört, bereiste er alle Film- und Musikfestivals auf der ganzen Welt. Mit unglaublicher Kreativität und Liebe zum Genre hat er über 400 Stummfilme vertont. Die Intensität seiner Musik, die feinfühlige Umsetzung der Filme in durchkomponierte Musik und sein weltweiter Erfolg haben ihn zum Meister der Stummfilmmusik gekrönt. Seine Musik enthüllt die vitale Ausdruckskraft des Stummfilms, gibt ihm neues Leben. Sie entlockt den Filmen Gefühle und Geschichten für den modernen Menschen. Zimmermann nimmt diesen mit auf eine Zeitreise, in der die Figuren auf der Leinwand mit kristalliner Klarheit den Zuschauer ansprechen und berühren, gewissermaßen von Seele zu Seele kommunizieren.



Der 1973 aus Lettland emigrierte Aljoscha Zimmermann profitierte in seiner Kompositionsarbeit von den zahlreichen Metiers, für die er komponiert hat: Musiktheater, Ballett, Kabarett, Chanson und Jazz sind die Genres, die ihm Kraft und Inspiration gaben für seinen abwechslungsreichen, expressiven und situationsgenauen Kompositionsstil. Die Musik wird bei Aljoscha Zimmermann zu einem gleichwertigen Partner des Films. Sie geht weit über die Bebilderung hinaus, lebt durch ihre Eigenständigkeit und tritt in eine selten gehörte und daher faszinierende Partnerschaft zum Bild. Sie entlockt mit ihrer Kraft und Stringenz dem bewegten Bild neue Facetten, übernimmt die Führung. Das alles zusammen ist eine neue, beeindruckende und fesselnde Gattung geworden – das Filmkonzert.



Aljoscha Zimmermann hat nach seinem Tod im Dezember 2009 Hunderte von Partituren und musikalischen Themen hinterlassen. Seine Tochter Sabrina Zimmermann, die mit ihrem Vater seit 1992 zusammen gearbeitet hat, arrangiert und bearbeitet nun die Partituren ihres Vaters und erweckt sie zu neuem Leben. Zusammen mit dem Pianisten und Komponisten Mark Pogolski und dem Percussionisten und bereits langjährigen Ensemblemitglied Markus Steiner führt sie die Arbeit ihres Vaters fort. Das Ensemble konzertiert weiterhin auf wichtigen Filmfestivals und hat bereits Fernseh - und DVD - Produktionen von Fritz Lang’s Stummfilm "Harakiri" und Ernst Lubitschs "Als ich tot war" erfolgreich aufgenommen.