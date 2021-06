Musik für "Prometheus" Marc Streitenfeld im Gespräch mit Jim Sampson

Nach 20 Jahren kehrt Marc Streitenfeld, der in Los Angeles lebt und komponiert, in seine alte Heimat München zurück und wird bei filmtonart – Tag der Filmmusik um 16.45 Uhr dem Publikum seine Musik für Ridley Scotts jüngstes Werk vorstellen. „Prometheus – Dunkle Zeichen“ mit Michael Fassbender, Charlize Theron und Noomi Rapace in den Hauptrollen hat in den USA in den ersten 3 Wochen über 260 Millionen Dollar eingespielt und startet am 9. August in den deutschen Kinos. Marc Streitenfeld hat an der Seite von Hans Zimmer an diversen Filmen von Ridley und Tony Scott gearbeitet, z. B. „Crimson Tide“, „Gladiator“, „Black Hawk Down“ und Terrence Maliks „Der schmale Grat“.