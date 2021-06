"Die Brücke am Ibar" Filmmusik im Spannungsfeld ethnischer Konflikte

Manchmal ist weniger einfach mehr

Es ist ein leiser, behutsam erzählter Film mit starken Bildern, daher kommt der Filmmusik in Michaela Kezeles, vor dem Hintergrund des Balkankriegs spielendem Liebesdrama Die Brücke am Ibar besondere Bedeutung zu. Moderiert von HFF-Professor Andreas Gruber gaben die Regisseurin, Produzentin Dr. Gabriela Sperl und Filmkomponistin Martina Eisenreich interessante Einblicke in die schwierige Gratwanderung zwischen "zuviel“ und "zuwenig“ Musik, zwischen Ethno-Klischees und Bildern, bei denen weniger einfach mehr ist. Anhand zahlreicher Beispiele erfuhr man vom anstrengenden Werden eines Filmsoundtracks und von der dramaturgischen Bedeutung der Musikauswahl.