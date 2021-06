FilmTonArt on Tour HAUSCHKA - Oscarnominierter Filmkomponist und Klangkünstler

Am 27. Juni um 16.00 Uhr ist der Düsseldorfer Klangkünstler und Filmkomponist Volker Bertelmann alias HAUSCHKA in der Black Box des Gasteig zu Gast. Er performt live und erzählt, wie der Score zum preisgekrönten US-Drama "Lion - Der lange Weg nach Hause" entstand. Mit auf dem Podium: Thomas Mikusz, sein PR-Manager in den USA, der spannende Einblicke in das Filmmusikbusiness gibt. Moderator Moritz Holfelder (Bayern 2) führt durch das Gespräch.



Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit der Versicherungskammer Kulturstiftung. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung unter filmtonart@br.de wird gebeten.