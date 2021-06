Das war filmtonart 2011 Die Plattform für Filmmusik

"filmtonart ist mit drei Jahren noch ein recht junges Kind des BR. Umso mehr freut es mich, dass filmtonart heuer ein Drittel mehr Anmeldungen verzeichnen konnte als im Vorjahr: filmtonart hat sich innerhalb von nur drei Jahren fest in der Branche etabliert - eine Veranstaltung, in der viel Herzblut, Kreativität und enorm viel Engagement steckt. Es ist ein wichtiges Forum für Filmmusik und schon heute der wichtigste Teil der Filmmusik in Bayern. Der BR öffnet mit filmtonart einen Raum für die Kunst, für den öffentlichen Diskurs. Das ist - das können wir mit Selbstbewusstsein sagen - im besten Sinne öffentlich-rechtlich. Mein Dank gilt zunächst einmal all denjenigen, die in den letzten Monaten geholfen haben, das Programm zu gestalten und besonders dem 'Vater des Projekts', dem Leiter der Hauptabteilung Intendanz, Stefan Wittich: Er hat mir das Projekt so ans Herz gelegt, gleich, nachdem ich fünf Minuten im Haus im neuen Amt war, begann er schon, das mir schmackhaft zu machen und ich glaube, nicht zu Unrecht."