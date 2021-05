Drei auf einen Streich Der BR bringt drei neue Kinderformate in die Podcastwelt!

Erstes Kennenlernen

Dabei ging es auch darum, die Formate der Sendungen kennenzulernen und die Arbeits- und Produktionsabläufe des jeweils anderen Mediums für die Zusammenarbeit zu verstehen. Während für den Podcast "Anna und die wilden Tiere" die Fernsehfolgen als Grundlage dienten, wurde "CheckPod - Der Podcast mit Checker Tobi" in Anlehnung an die Struktur der TV-Sendung neu entwickelt: Ein Kind als Co-Host bringt drei Checker-Fragen zum Thema mit. Mit Anrufen bei Experten und Experimenten findet es mit Tobi Antworten, immer unterstützt von der allwissenden Checker-Datenbank. Und am Ende jeder Folge verrät Checker Tobi ein persönliches Geheimnis.

Auch für "Frag mich! Die Nachrichten und ich" gab es einen sog. Designsprint, an dem direktionsübergreifend neben der Redaktion Kinder im Programmbereich Kultur auch die Nachrichtenredaktion von B5 aktuell (Informationsdirektion) beteiligt war. Die Aufgabe: ein Nachrichtenpodcast für Kinder, der auch in radioMikro auf Bayern 2 ausgestrahlt werden soll. Das bisherige Format "klaro" war nach fast 20 Jahren auf Sendung bereit für einen Relaunch.

Aus der Sicht der Kinder

Entstanden ist etwas völlig Neues! Anstatt Kindern die Welt aus Erwachsenensicht zu erklären, steht den Reportern Janina oder Tino in jeder Folge ein Kind zur Seite, das sich gut mit einem aktuellen Thema auskennt. Gemeinsam finden sie heraus, inwiefern das Thema die jungen Hörerinnen und Hörer im Alltag betrifft und wie Kinder positiv damit umgehen können. Das Besondere bei diesem Podcast: Alle Kinder können bei "Frag mich!" mitbestimmen und gestalten. Per Sprachnachricht schlagen sie unter der Nummer +49 171 83 989 41 oder per Mail an fragmich@br.de eigene Themen vor oder sagen ihre Meinung bei der "Frag mich!”-Umfrage.