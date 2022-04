Premiere als Hybrid-Veranstaltung BR als Hauptsponsor und Partner beim 37. DOK.fest München

#WirfördernFilm, unter diesem Motto unterstützt der BR auch das 37. DOK.fest München tatkräftig. So stiftet er sowohl den Hauptpreis VIKTOR Main Competition DOK.international als auch den kinokino Publikumspreis, berichtet in seinen Programmen über das DOK.fest München und beteiligt sich mit umfassenden Marketing-Aktionen.

Im Fokus: Gastland "Spanien" und Themen wie "moderne Arbeitswelten"

Packende Themen in BR-(Ko-)Produktionen

Mit den unterschiedlichsten Themen beschäftigen sich die fünf (Ko-)Produktionen des BR. "Alpenland" wirft einen genauen Blick auf eine der spektakulärsten Naturlandschaften im Herzen Europas und ihre Bewohnerinnen und Bewohner, die sich den Herausforderungen des ökonomischen, ökologischen und sozialen Wandels stellen müssen und die trotz oft schwieriger Bedingungen eine besonders tiefe Beziehung zu ihrer Heimat haben. Der Coming of Age-Dokumentarfilm "Nach dem Happy End" begleitet in einer Langzeitbeobachtung den jungen Tobi, der mit 15 ein neues Herz erhalten hat - und nun mit diesem sein Glück im Leben sucht. "Nach der Arbeit" gibt witzige, traurige, aber auch skurrile Einblicke, wie Menschen ihren neuen Lebensabschnitt, das Rentnerdasein, gestalten. Die aberwitzige Flucht des deutsch-deutschen Liebespaares Hedi und Karl-Heinz in den 70er-Jahren erzählt "Sorry Genosse" aus heutiger Sicht nach. Und "Stimmen vom Feuer" zeigt, wie durch die Globalisierung eine hochrentable Ökonomie entstanden ist, die jedoch die dunkelsten Abgründe menschlicher Gelüste bedient.