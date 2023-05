Open Air-Konzerte Das Konzertprogramm der 32. BR-Radltour

Tagsüber radeln, abends feiern – mit hochkarätigen Events und Konzerten bei freiem Eintritt!

In jedem Tour-Ort warten auf alle Radelnden sowie Besucherinnen und Besucher tolles Entertainment und hochkarätige Popkonzerte bei freiem Eintritt. Nun stehen die Künstlerinnen und Künstler fest.

Präsentiert werden die Konzerte von BAYERN 1 und BAYERN 3. Schon ab 17.30 Uhr (Einlass: 17.00 Uhr) startet das abendliche Vorprogramm, jeweils mit der BAYERN 1 Band oder der BAYERN 3 Band. Nach dem Konzert-Highlight sind alle eingeladen, den Abend mit den DJs von BAYERN 1 und BAYERN 3 ausklingen zu lassen. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei.

Für das leibliche Wohl bei den Abendveranstaltungen sorgen die heimische Gastronomie und regionale Brauereien. So lernen die Radltour-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer nicht nur vom Sattel aus die unterschiedlichsten bayerischen Landschaften kennen, sondern können in den Etappenorten gemeinsam mit den Konzertbesucherinnen und -besuchern Spezialitäten der Region genießen. Mitmach-Aktionen, Sponsorenstände und Gewinnspiele runden das Abendprogramm ab.

Schon mal eine Kostprobe? Hier gibt´s Songausschnitte der BR-Radltour Künstlerinnen und Künstler zum Nachhören!

Gleich zum Auftakt am 29. Juli in Murnau übernimmt BR Schlager die große Bühne am Festplatz an der Kemmelallee und präsentiert zwei Top-Acts: den jungen Schlagerstar Max Weidner, der mit seinem Song „Mit’m Radl in die Stadt“ perfekt zum Anlass passt...

...sowie später am Abend Nik P.

Mit seinem großen Hit „Ein Stern (der deinen Namen trägt)“ wird er den ganzen Festplatz zum Singen bringen.

Am 30. Juli steht in Murnau mit Nik Kershaw eine lebende Legende und ein Superstar der 80er-Jahre auf der Bühne und präsentiert seine Hits wie z.B. „Wouldn’t It Be Good“ oder „The Riddle“.

Am 31. Juli setzt Bruckmühl ein Zeichen in Sachen "junge Musik aus Bayern". Am Abend performen Felicia Lu ("Anxiety") aus Freilassing...

...und Malik Harris aus Landsberg am Lech auf dem Festplatz am Rathausplatz. Mit „Rockstars“ hat Harris sogar die Marke von 30 Millionen Streams bei Spotify geknackt. Music made in Bavaria live in Bruckmühl.

Durch den ESC 2010 ist sie europaweit bekannt geworden und seither ununterbrochen auch international sehr erfolgreich. Mit „Satellite“, „Looking For Love“ oder „Wild & Free“ wird Lena Meyer-Landrut den Festplatz an der Siegsdorfer Straße in Traunstein am 1. August begeistern.

Viele hatten sie als Starschnitt in ihren Zimmern hängen, am 3. August ist sie live in Pfarrkirchen: Sandra! Die Ikone der 80er wird Welthits wie „(I’ll Never Be) Maria Magdalena“ oder „Everlasting Love“ auf dem Volksfestplatz am Neuwiesenweg performen.