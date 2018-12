Datenschutz Informationen nach Art. 13 der DS-GVO

Teilnahmebedingungen BR-Radlernacht

Mit der Teilnahme an der BR-Radlernacht (26.01.2019) erkläre ich unwiderruflich meine Einwilligung dazu, dass mein Bild und meine Stimme für Fotografien, Live-Übertragungen, Sendungen und/oder Aufzeichnungen von Bild und/oder Ton, die vom BR oder von autorisierten Dritten (wie insbesondere arte, 3sat, phoenix, WDR, SWR, NDR etc.) in Zusammenhang mit der Veranstaltung erstellt werden, unentgeltlich für alle linearen und digitalen (Online-)Medien Verwendung finden dürfen. Dies gilt auch für Werbe- und Imagezwecke des BR und der Landesrundfunkanstalten der ARD.

Von den Teilnahmebedingungen sowie den folgenden Datenschutzbestimmungen haben außer mir auch weitere von mir angemeldete Personen Kenntnis genommen.

Datenschutzbestimmungen BR-Radlernacht

Der Bayerische Rundfunk nimmt den Datenschutz sehr ernst. Durch diese Datenschutzerklärung werden Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in Zusammenhang mit der BR-Radlernacht informiert.

Wer ist Verantwortlicher?

Verantwortlicher im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DS-GVO bzw. verantwortliche Stelle ist:



Bayerischer Rundfunk

Anstalt des öffentlichen Rechts

Rundfunkplatz 1

80335 München

Telefon: 089 / 59 00-01

E-Mail: info@br.de

gesetzlich vertreten durch den Intendanten Herrn Ulrich Wilhelm

Wie erreichen Sie unseren Datenschutzbeauftragten?

Sollten Sie Fragen zum Datenschutz haben, wenden Sie sich bitte an:

den Datenschutzbeauftragten des Bayerischen Rundfunks

Rundfunkplatz 1

80335 München

datenschutz@br.de

Wie erfolgt die Anmeldung für die BR-Radlernacht?

Die Bewerbung für eine Teilnahme erfolgt online unter der URL: https://www.br.de/unternehmen/inhalt/veranstaltungen/br-radltour/br-radlernacht-2018-anmeldung-artikel-102.html

Für welche Zwecke verwenden wir Ihre Daten?

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt aufgrund Ihrer Bewerbung zur Teilnahme an der BR-Radlernacht und damit zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen nach Art. 6 Abs. 1 lit b) DS-GVO. Nach vollständiger Vertragsdurchführung bzw. Veranstaltungsende erfolgt die Datenverarbeitung nur noch zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten.

Welche Daten werden gespeichert? Sind Sie zur Angabe verpflichtet?

Folgende Daten (wie auf dem Anmeldeformular abgefragt) werden gespeichert und verarbeitet: Anrede, Vorname, Nachname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, E-Mail-Adresse.

Bei Gruppenanmeldungen werden Vor- und Nachname der weiteren Teilnehmer erfasst.

Sie sind weder vertraglich noch gesetzlich verpflichtet, dem Bayerischen Rundfunk Ihre Daten mitzuteilen. Ohne die Angabe der angefragten personenbezogenen Daten kann Ihre Bewerbung für eine Teilnahme an der BR-Radlernacht jedoch nicht bearbeitet werden und Sie haben somit keine Möglichkeit der Teilnahme.

Wer hat Zugriff auf Ihre Daten?

Etwaige Auftragsverarbeiter sind durch gesetzlich vorgeschriebene Auftragsverarbeitungsverträge zur Datensicherheit und zu Vertraulichkeit verpflichtet. Für die BR-Radlernacht sind keine externen Dienstleister mit der Datenverarbeitung betraut.

Löschung

Kommt es zu keinem Vertragsschluss oder stornieren Sie Ihre Teilnahme, werden Ihre Daten unmittelbar nach Kenntnis des Bayerischen Rundfunks über diese Tatsachen bzw. Rückabwicklung Ihrer Teilnahme gelöscht.

Die Daten werden innerhalb der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gespeichert und nach Vertragsdurchführung für jeglichen anderen Zweck als zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung gesperrt. Dies gilt nicht, soweit die Daten zur Rechtsverfolgung oder -verteidigung seitens des Bayerischen Rundfunks erforderlich sind. Die Datenlöschung erfolgt dann nach vollständigem Abschluss der hierauf beruhenden gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren.

Ihre Rechte

Widerspruch

Sie können der Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten durch den Bayerischen Rundfunk jederzeit widersprechen. Hierzu können Sie die oben genannten Kontaktmöglichkeiten nutzen. Legen Sie Widerspruch ein, wird der Bayerische Rundfunk die personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, welche Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten überwiegen.

Auskunft, Datenübertragung, Berichtigung, Sperrung, Löschung, Widerruf von Einwilligungen, Beschwerde

Sie haben jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft darüber zu erhalten, welche Daten über Sie bei dem Bayerischen Rundfunk gespeichert sind und zu welchem Zweck die Speicherung erfolgt. Ferner können Sie Ihre Daten durch den Bayerischen Rundfunk auf jemand anderen übertragen lassen. Darüber hinaus sind Sie berechtigt, unrichtige Daten korrigieren und Daten sperren oder löschen zu lassen, soweit die Speicherung/Verwendung nicht mehr erforderlich ist. Zudem haben Sie das Recht, erteilte Einwilligungen mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Der Widerruf lässt die Zulässigkeit der bisher erfolgten Verarbeitung unberührt.

Neben den zuvor genannten Rechten haben Sie außerdem grundsätzlich das Recht, sich bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren.