Teilnahme 2022 Hier geht´s zur Anmeldung

In diesem Jahr geht es von Cham über Landau a.d. Isar, Freising, Aichach, Dietfurt a.d. Altmühl und bis nach Gunzenhausen. Los geht´s mit der Anreise sowie dem Check-in am Samstag, den 30. Juli, der Zielort wird am Freitag, den 5. August erreicht. In jedem Etappenort findet am Abend eine Open-Air Veranstaltung mit Konzerten von nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern statt.