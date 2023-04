BR-Radltour 2023 Die Anmeldung läuft!

Die Stationen der 32. BR-Radltour

Die diesjährigen Etappenorte sind Murnau (29./30. Juli), Bruckmühl (31. Juli), Traunstein (1./2. August), Pfarrkirchen (3. August) und Vilshofen (4. August). Besonderheiten in diesem Jahr sind u.a. der „Dahoam is Dahoam“-Familientag, ein Rundkurs von und nach Murnau sowie ein Rundkurs um den Chiemsee. Los geht’s mit der Anreise sowie dem Check-in am Samstag, den 29. Juli in Murnau, Abreisetag ist am Samstag, den 5. August von Vilshofen.

Mitradeln auf der BR-Radltour

Ganz nach dem bewährten Motto „Tagsüber radeln, abends feiern!“ stehen bei der BR-Radltour nicht Höchstgeschwindigkeiten im Mittelpunkt, sondern das gemeinsame Erlebnis mit 1.000 weiteren Radsportbegeisterten auf abgesicherten Straßen unterwegs zu sein.

Die insgesamt ca. 500 Kilometer lange, abwechslungsreiche und landschaftlich sehr reizvolle Strecke, führt vom Werdenfelser Land mit Alpenblick u.a. vorbei an den Osterseen, durch das Bayerische Oberland, entlang des Mangfalltals, durch den Chiemgau und über das Vilstal zur Donau. Auf den einzelnen Etappen, deren Höhenprofile meist moderat sind, werden zwischen 80 und 90 Kilometer geradelt. Während jeder Etappe steht mindestens eine Getränkepause sowie eine Mittagsrast an, damit sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erholen und stärken können.

Open-Air Konzerte

In jedem Etappenort findet am Abend eine Open-Air Veranstaltung mit Konzerten von nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern statt. Für das leibliche Wohl bei den Abendveranstaltungen sorgen die heimische Gastronomie und regionale Brauereien. So lernen die Radltour-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer nicht nur vom Sattel aus die unterschiedlichsten bayerischen Landschaften kennen, sondern können in den Etappenorten gemeinsam mit den Konzertbesucherinnen und -besuchern Spezialitäten der verschiedenen Regionen genießen.

Teilnahme

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 380 Euro. In der Teilnahmegebühr enthalten sind: Teilnahme an sechs Tagesetappen, Radeln auf abgesicherten Straßen, Gepäcktransport, sieben Übernachtungen in Gemeinschaftsunterkünften, Bereitstellung von Schlafmatratzen, Erste-Hilfe-Versorgung, Fahrrad-Reparaturservice, Radtrikot, kostenlose Getränke an mindestens einer Pause pro Etappe sowie die Teilnahme an den Open-Air Konzerten. Für Verpflegungsangebote (Frühstück, Mittagspause, Abendveranstaltung) wird gesorgt und erfolgt auf Selbstzahlerbasis. Die inkludierten Versicherungsleistungen, Teilnahmebedingungen sowie Datenschutzbestimmungen sind im Anmeldeformular hinterlegt.

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Benefizaktion „Sternstunden - Wir helfen Kindern“ werden 10 Euro pro Teilnahmegebühr gespendet.

Bitte beachten Sie bei Ihrer Anmeldung:

Pro Person muss jeweils ein Anmeldebogen ausgefüllt werden!

Möchten Sie gemeinsam mit anderen Personen teilnehmen, bitte vermerken Sie den Namen der Personen/oder der Gruppe im entsprechenden Feld der Anmeldung.

Benötigen Sie eine Orientierung bezüglich der Trikotgrößen, so steht Ihnen hier eine Größentabelle mit groben Angaben zur Verfügung.

Da Teilnahmeplätze begrenzt sind und die Nachfrage hoch ist, entspricht die Anmeldung keiner Teilnahmegarantie. Nach Absenden Ihrer Anmeldedaten erhalten Sie eine Bestätigung über Ihre erfolgreiche Registrierung. Ob Sie einen Teilnahmeplatz erhalten haben, teilt Ihnen das BR-Radltour Team nach Ende des Anmeldezeitraums (7. Mai) zeitnah per E-Mail mit. Bitte behalten Sie Ihr angegebenes E-Mail-Postfach im Auge.

Bitte sehen Sie von Mehrfachanmeldungen für Einzelpersonen ab. Die Chance auf einen Teilnahmeplatz wird dadurch nicht erhöht!

Hinweis Pedelecs/“E-Bikes“: Mit Blick auf die Erfahrungswerte der Vorjahre, bringt eine hohe Anzahl an Rädern mit E-Unterstützung nicht nur bei Transport (Verladung) und Reparatur, sondern vor allem bei der Ladeinfrastruktur erhebliche Mehraufwände mit sich, die in der Menge kaum stemmbar sind. Da die Zurverfügungstellung der Ladeinsfrastruktur erhebliche Kosten verursacht, fällt pro Teilnahmeplatz mit Pedelec/“E-Bike“ eine Zusatzgebühr von 15 Euro an.



Aus logistischen Gründen können Teilnahmeplätze für Räder mit elektronischer Unterstützung nur sehr begrenzt angeboten werden. Bedenken Sie bei der Angabe der Teilnahme mit Pedelec ("E-Bike"), dass die Wahrscheinlichkeit einen Teilnahmeplatz zu erhalten, daher geringer ausfällt. Hierbei auch zu beachten ist: Eine eigenständige Aufladung innerhalb der Gemeinschaftsunterkünfte oder angrenzenden Gebäuden wird aus Brandschutzgründen nicht gestattet sein. Da die Lademöglichkeiten für Akkus begrenzt sein werden, ist vor Ort mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Daher ist auch keine Ladung von Ersatzakkus möglich. Die Ladeinfrastruktur ermöglicht nur einen Akku pro Rad und Tag zu laden. Eine Aufladung während der Tagesetappen (im Schnitt ca. 85 km) ist nicht möglich.

Im Anmeldeformular werden Sie nach der Angabe des Fahrradtyps gefragt. Diese Angabe ist für die logistischen Vorplanungen der Gesamtveranstaltung (u.a. Infrastruktur, Ersatzteile zur Reparatur, Transportlogistik) verbindlich. Der Anspruch auf Lademöglichkeit innerhalb der BR-Infrastruktur besteht nur für Teilnehmende, die sich mit dem Fahrradtyp „Pedelec“ angemeldet haben. Ein Wechsel innerhalb der Fahrradgattungen kann im Laufe der kommenden Monate problemlos angegangen werden, ein Wechsel auf die Teilnahme mit „Pedelec“ ist im Regelfall jedoch nicht möglich.

