Open Air-Konzerte Das Konzertprogramm der BR-Radltour 2025

Auch 2025 ist die BR-Radltour in Bayern unterwegs: Von 3. bis 8. August geht es über sechs Etappentage von Bad Neustadt an der Saale (Unterfranken) nach Neuburg an der Donau (Oberbayern). Weitere Stationen sind Hammelburg, Miltenberg, Ochsenfurt und Herrieden. In jedem Etappenort gibt es ein abwechslungsreiches Programm und hochkarätige Open Air-Konzerte bei freiem Eintritt für alle. Nun stehen die Künstlerinnen und Künstler fest.

Einlass ab 17 Uhr - Rahmenprogramm mit BR-Bands und -DJs

Die Konzerte werden von Bayern 1 bzw. Bayern 3 präsentiert. Ab 17.30 Uhr (Einlass: 17.00 Uhr) beginnt das Vorprogramm mit Auftritten der Bayern 1 Band oder der Bayern 3 Band. Nach den Konzert-Highlights des jeweiligen Abends sind alle eingeladen, die Party mit einem DJ von Bayern 1 oder Bayern 3 ausklingen zu lassen. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei.

Tipp: Partystimmung vor dem Abendprogramm schon bei der Zieleinfahrt

Schon vor dem Einlass zum Abendprogramm auf dem jeweiligen Veranstaltungsgelände ist in den Etappenorten für beste Stimmung gesorgt: beim Zieleinlauf der 1.000 Radlerinnen und Radler! Nach täglich 85 bis 110 geradelten Kilometern wird der beeindruckende Tross nach jeder Etappe im Ortskern des Zielortes begrüßt – Ankunft ist jeweils zwischen 16.15 Uhr und 17.00 Uhr. Zuschauerinnen und Zuschauer sind herzlich willkommen!

Schon mal eine Kostprobe?

Hier gibt´s Songausschnitte der BR-Radltour Künstlerinnen und Künstler zum Reinhören!

3. August - Rainhard Fendrich in Bad Neustadt an der Saale (Festplatz am ZOB)

Die österreichische Musiklegende Rainhard Fendrich eröffnet am Sonntag, 3. August in Bad Neustadt a. d. Saale (Unterfranken) die Reihe der Open Air-Konzerte bei der BR-Radltour 2025. Auf dem Festplatz am ZOB hat er sowohl neue Songs aus dem aktuellen Album dabei als auch natürlich seine größten Hits wie "Weus´d a Herz hast wia a Bergwerk".

4. August - Malik Harris in Hammelburg (Am Bleichrasen)

Am Montag, 4. August zeigt die BR-Radltour in Hammelburg, was für tolle internationale Musik aus Bayern kommen kann. Malik Harris aus Landsberg am Lech wird das Publikum auf dem Veranstaltungsgelände Am Bleichrasen mit Hits wie "Rockstars", "Dreamer"und seiner ganz aktuellen Single "Daydreaming" begeistern.

5. August - Midge Ure in Miltenberg (Festplatz Mainbrücke)

International geht es dann wieder in Miltenberg am Dienstag, 5. August zu: Der schottische 80er-Superstar und Frontmann von Ultravox, Midge Ure, kommt an den unterfränkischen Main. Das Publikum auf dem Festplatz Mainbrücke kann sich auf großartige Songs wie "Dancing With Tears In My Eyes", "Vienna" oder "If I Was" freuen.

6. August - Sophie & The Giants in Ochsenfurt (Festplatz am Main)

Am Festplatz am Main in Ochsenfurt stehen am Mittwoch, 6. August Sophie & The Giants auf der Bühne. Hinter dem Bandnamen verbirgt sich die englische Sängerin Sophie Scott, die seit einigen Jahren die europäischen Chartlisten mit Hits wie "Hypnotized", "In The Dark" oder "Shut Up And Dance" aufmischt.

7. August - Ray Dalton in Herrieden (Festplatz)

Auf dem Festplatz in Herrieden (Mittelfranken) hat sich für Donnerstag, 7. August Besuch aus Seattle angekündigt: US-Star Ray Dalton. Im vergangenen Herbst konnte er bereits beim Bayern 3 Pop-Up Festival überzeugen. Nun begeistert er mit Chart-Erfolgen wie "Can‘t Hold Us" (mit Macklemore), "Call it Love" oder "Do it Again" das BR-Radltour-Publikum.

8. August - Kamrad in Neuburg an der Donau (Volksfestplatz)