BR-Radltour 2022 6. Etappe: Von Dietfurt nach Gunzenhausen

Vor den 800 Radlerinnen und Radlern der BR-Radltour 2022 liegen die letzten 82,5 Kilometer bis zum Ziel, das in Mittelfranken liegt. Um 9.00 Uhr startet der Tross nach dem Aufwärmen am Marktplatz in Dietfurt an der Altmühl. Mit dabei: Ministerpräsident Markus Söder, Finanz- und Heimatminister Albert Füracker sowie BR-Intendantin Katja Wildermuth.