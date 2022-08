BR-Radltour 2022 5. Etappe führt von Aichach nach Dietfurt

Bayern 1 präsentiert Singer-Songwriter Michael Schulte, der bereits 2018 mit „You let me walk alone“ beim ESC ganz Europav begeisterte. Heute steht Michael Schulte in Dietfurt auf der Bühne und verzaubert das Publikum dort mit weiteren Hits wie "For a second“, "Keep me up" oder "Remember me". Davor rockt die Bayern 1-Band die Bühne, anschließend lädt DJ Jürgen Kaul zum Mittanzen bei der Bayern 1-Disco ein. Der Eintritt ist frei!