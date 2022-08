BR-Radltour 2022 5. Etappe: Dietfurter Chinesenfasching feiert Ankunft

Die Gemeinde Dietfurt an der Altmühl hat 6.200 Einwohner. Mehr als die Hälfte, nämlich 3.500, waren am Donnerstagnachmittag im Ortszentrum versammelt, um die ankommenden 800 Radlerinnen und Radler zu feiern, als hätten sie gerade die Tour de France gewonnen. Bernd Mayr, der 1. Bürgermeister, sagte nach der Ankunft: "Wenn man das sieht, da werden einem schon ein wenig die Augen feucht."

Die Einwohner der 7-Täler-Stadt haben sich in Schale geworfen und rausgeputzt: Es waren ganz viele Kostüme des Dietfurter Chinesenfaschings am Straßenrand zu bestaunen und ein chinesischer Drache zu sehen. Unzählige Kindergarten-Kinder waren zum Marktplatz gekommen - sie jubelten und klatschen so laut, dass die Moderatoren Roman Roell und Gerhard "Willi" Willmann Probleme hatten, trotz Mikrofonen lauter zu sein als die euphorischen Zuschauer. Moderator Dominik Pöll berichtete live von der Ankunft in der Sendung "Wir in Bayern" im Bayerischen Fernsehen.