BR-Radltour 2022 Etappe 4: Von Freising nach Aichach

Es geht weiter von Oberbayern nach Schwaben: Die BR-Radltour macht sich am Mittwochmorgen in Freising auf zur vierten Etappe nach Aichach. Nach 25 Kilometern - gegen 10.30 Uhr - ist die Wasserpause in Petershausen geplant. Ca. 12.45 Uhr erreicht der Tross den Mittagspausen-Ort: Das Schlossgut Odelzhausen.