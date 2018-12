Erleben Sie die Präsentation der Jubiläums-Strecke zur 30. BR-Radltour: Auf der BR-Radlernacht 2019, im historischen Festsaal des Münchner Hofbräuhauses. Melden Sie sich hier ab dem 19. Dezember an.

Am 26. Januar ist es so weit: Die neue Route der BR-Radltour wird vorgestellt. Im Sommer 2019 wird die BR-Radltour zum 30. Mal stattfinden. Diesmal können wir uns also auf eine Jubiläumstour freuen.

Auf der BR-Radlernacht, am 26. Januar wird im Festsaal des Hofbräuhauses in München das Geheimnis der neuen Route gelüftet. Ab dem 19. Dezember können Sie sich dazu hier direkt auf dieser Seite zur BR-Radlernacht anmelden.