BR-Radltag 2022 Hier geht's zur Anmeldung

"Wir wollen möglichst vielen Radlerinnen und Radlern aller Generationen die Möglichkeit geben mitzufahren, um die besondere Luft der BR-Radltour zu schnuppern“, erklärt Cheforganisator Wolfgang Slama die Grundidee des BR-Radltags.

Um das besondere BR-Radltour-Gefühl zu vermitteln, fahren die Teilnehmenden des BR-Radltags mit dem Gesamtfeld der BR-Radltour. Gefahren wird auf abgesicherten Straßen. Polizei, Sanitäter sowie Fahrrad- und Motorradordner und mehrere "Besenwagen“ des THW, die auch bei Pannen helfen, begleiten die Radlschar.

Der diesjährige BR-Radltag findet am 31. Juli auf der ersten Etappe der BR-Radltour statt und führt durch die vielfältige Landschaft des Landkreises Cham, der heuer 50-jähriges Jubiläum feiert und flächenmäßig der fünftgrößte Landkreis Bayerns ist.

Ablauf am 31. Juli

Nach Aufwärmgymnastik, Begrüßung und einem Briefing für alle Radlerinnen und Radler geht es um 09.00 Uhr los auf den ersten Abschnitt. Das Startprozedere beginnt bereits ab 08.15 Uhr. Die erste 25-Kilometer-Schleife führt durch die Regentalauen und zurück nach Cham. Hier findet ein Zwischenstopp statt. Man kann auch hier erst zur nächsten Schleife mit in den BR-Radltag einsteigen. Diese erstreckt sich über 55 Kilometer und führt zunächst zur Mittagspause nach Furth im Wald. In der Drachenstadt ist neben einem Unterhaltungsprogramm sowie einem Auftritt des 15,5 Meter langen Drachens auch für ausreichend Verpflegung gesorgt. Anschließend geht es wieder zurück nach Cham. Wer sich entschließt, beide Schleifen mitzuradeln, hat am Ende des Tages stattliche 80 Kilometer zurückgelegt.

Kostenloses Open Air-Konzert am Abend

Am Abend können alle Radltag-Teilnehmenden bei freiem Eintritt im Städtischen Stadion an der Further Straße beim BR-Radltour Open-Air Konzert mit den 80s PIONEERS feat. Steve Norman (Spandau Ballet), Carol Decker (T'Pau), Cutting Crew echte Musiklegenden auf der Bühne erleben. Mit Kult-Hits wie "Gold", "China in Your Hand" oder "(I Just) Died in Your Arms Tonight" wird eine riesige 80er-Jahre Party gefeiert! Diese startet bereits vorab mit der BAYERN 1 Band und den größten Hits von den 80ern bis heute. Bitte beachten Sie, dass aus Sicherheitsgründen lediglich Taschen, die nicht größer als DIN A4-Format sind, mit aufs Gelände genommen werden dürfen.

Anmeldung und Check-in erforderlich

Für eine Teilnahme am BR-Radltag ist eine Online-Anmeldung erforderlich. Die Anmeldemaske finden Sie unter untenstehender Verlinkung. Anmeldeschluss ist entweder, wenn alle 1.000 Plätze vergeben sind, spätestens jedoch am Abend des 29. Juli. Wichtig: Alle angemeldeten Teilnehmenden müssen sich in Cham einchecken. Neben entsprechenden Akkreditierungsbändern erhalten Sie hier auch das offizielle BR-Radltag Shirt. Das Kontingent hierfür ist allerdings begrenzt. Deswegen lautet das Motto: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Der Check-in ist nach erfolgter Anmeldung bereits ab Montag, den 25. Juli möglich. Örtlichkeiten und Öffnungszeiten zum Check-in werden in der Anmeldebestätigung per Mail verschickt, für Anreisende aus weiterem Umkreis ist ein Check-in auch am Morgen des Veranstaltungstages möglich.

Bitte beachten Sie unsere Verhaltensregeln. Parkmöglichkeiten in Cham stehen an folgenden Örtlichkeiten zur Verfügung: Altstadt Süd I „Stadellohe“, Altstadt Süd II „Quadfeldmühle“ sowie Parkplatz Altstadt West „Florian-Geyer-Brücke“.