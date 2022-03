BR-Radltour 2012 Knackig, anspruchsvoll, witzig

Von Niederbayern ging es jetzt in die Oberpfalz. Was in Straubing locker anfing, ging allerdings bis Parsberg ganz schön in die Beine. "Die Erste Allgemeine Verunsicherung" ließ die Anstrengung am Abend jedoch schnell vergessen.