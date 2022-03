BR – Partner der 28. Internationalen Kurzfilmwoche Regensburg BR Kurzfilmnacht zum "Lockdown Blues"

Zum 28. Mal steht Regensburg im Zentrum der Internationalen Kurzfilmwoche – mit dem BR als wichtige Konstante an der Seite: als Sponsor, Produzent, Förderer, Medienpartner, als Stifter des Hauptpreises und vorab mit der eigenen BR Kurzfilmnacht "Lockdown Blues" im BR Fernsehen. #WirfördernFilm, ein Motto, das der BR immer wieder engagiert in die Tat umsetzt.

BR als Hauptsponsor

Filmbanner für "Käpt'n" Der BR beteiligt sich nicht nur u.a. am Programm mit zwei Produktionen, sondern stiftet auch den mit 5.000 Euro dotierten Hauptpreis des Festivals für den besten Film im Internationalen Wettbewerb. Aktueller denn je ist dabei das BR-Motto #WirfördernFilm geworden: Vor allem in Zeiten kultureller Corona-Einschränkungen signalisiert der BR damit sein ungebrochenes Engagement und seine Unterstützung für die Filmbranche und für die Kultur.

Vom kleinen Experiment zum hochkarätigen Event

Was 1994 als kleines Experiment des Arbeitskreises Film Regensburg e.V. startete, entwickelte sich inzwischen zu einem der wichtigsten Kurzfilmfestivals Deutschlands: als bedeutender Treffpunkt der europäischen Kurzfilm-Szene. Seit März 2013 firmiert das Festival als Internationale Kurzfilmwoche Regensburg, mit über 7.000 Besucherinnen und Besuchern jährlich. Im Zuge der Corona-Pandemie lief es 2021 als reines Online-Festival.

Transformation – Alles im Wandel

Filmbanner für "Nie allein" Diesmal steht die Kurzfilmwoche unter dem vielfältigen Themenkomplex "Transformation". Nicht zuletzt durch Corona hat sich der Alltag mitunter völlig verändert. So zeigen die ausgewählten Filme Transformationen des Menschen, seiner Beziehungen, aber auch der Gesellschaft und der ganzen Welt. Fünf Wettbewerbe stehen auf dem Programm, ebenso Talks, Branchenevents, Workshops und vieles andere mehr. Das vollständige Programm steht unter www.kurzfilmwoche.de – übersichtlich aufbereitet zum Nachlesen und Durchstöbern.

Solidarität mit der Ukraine

Näheres dazu Online-Special: Alla Churikova: Sandanimationen im Wandel der Zeit.



"Krieg & Frieden: Russland - Georgien – Ukraine"

Samstag, 19 März um 14 Uhr online



www.kurzfilmwoche.de

Die Kurzfilmwoche Regensburg versteht sich als ein Festival, das die Strömungen in der Gesellschaft und weltpolitisches Geschehen zum Thema macht. So widmet es sich nicht nur der Corona-Problematik, sondern reagiert kurzfristig auch auf die aktuellen Ereignisse in der Ukraine. Gezeigt wird ein Online-Programm, das einige Hintergründe zur russischen Geschichte aufdeckt, und drüber hinaus spendet das Festival aus Solidarität zur Ukraine einen Teil seiner Einnahmen an Hilfsorganisationen der Ukraine.

Zündfunk bei der Kurzfilmwoche dabei

Als Ersatz für die legendäre Party, die auch in diesem Jahr ausfallen muss, kuratiert der Zündfunk Spotify-Playlists, die den Sound des Festivals direkt in die WG-Küchen und Wohnzimmer senden. Und die Sendung "Zündfunk Stadtwerke", die regelmäßig durch den Freistaat reist, berichtet diesmal über die Regensburger Kurzfilmwoche. Am 26. März von 19.05 bis 20 Uhr können Hörerinnen und Hörer das Wichtigste im Radio verfolgen. So unterhält sich Achim Bogdahn u.a. mit Insa Wiese, die nach zwölf Jahren Organisation die Internationale Kurzfilmwoche in diesem Jahr verlässt. Außerdem gibt er einen Rückblick auf die Highlights der Woche rund um die Kinokneipe. Einschalten lohnt sich.

Kurzfilmwoche auf vielen BR Kanälen

Banner "kinokino" Mit vielen Berichten würdigt der BR die Kurzfilmwoche in Hörfunk und Fernsehen. So ist sie u.a. auch Thema in Kultur Welt (Bayern2), Kulturleben (Bayern2), auf der BR Kultur Bühne und in kinokino (BR Fernsehen und BR Mediathek).

Spannend: Das virtuelle BR Kino im Saal 5

Ganz neu: Virtuelle Kinosäle laden zum Online-Treffen mit Freunden ein. Statt Streamen direkt die Faszination des Kinos erleben – und zum regen Austausch gibt es die Lobby.

Über VR-Brille oder Browser lassen sich die Kinosäle betreten, und wie Alice im Wunderland erleben die Zuschauer und Zuschauerinnen zauberhafte Abenteuer mit bayerischen Kurzfilmproduktionen. Für den Zugang einfach auf den gewünschten Saal klicken.

BR Kurzfilmnacht – "Lockdown Blues" mal von der komischen Seite

Filmbanner für "Lockdown Blues" Seit über zwei Jahren begleitet uns Corona mit teils dramatischen Auswirkungen, wirbelt unseren Alltag durcheinander. Die Tücken der Kommunikation unter Pandemie-Bedingungen, die überall lauern, haben junge Filmemacherinnen und Filmemacher unter die Lupe genommen und versuchen, der Lage auch etwas Komisches abzugewinnen.

Darunter "Meeting", das die klassischen drei Minuten vor dem Online-Meeting zeigt, oder "The Mission" über den ganz normalen Wahnsinn des Homeschoolings und "Pengsionisten" über eine unerwartete Quarantäne auf einer Kreuzfahrt, die für ein langjähriges Paar zur Belastungsprobe der Beziehung wird.

BR Kurzfilmnächte – Im BR Fernsehen und der BR Mediathek

Sechs ganz unterschiedliche Kurzfilme zeigt der BR bei der Regensburger Kurzfilmnacht am 16. März ab 23.45 Uhr. Wie sehr dem BR dieses Genre überhaupt am Herzen liegt - mit Programm-Ausstrahlungen während des ganzen Jahres - erläutert Bettina Ricklefs, Leiterin des Programmbereichs Spiel – Film – Serie:

"Der BR kuratiert zehn Kurzfilmnächte im Jahr und ist somit ein zuverlässiger Partner für junge Filmschaffende. Oft sind die Kurzfilme zum ersten Mal im Fernsehen zu sehen, damit auch bis zu drei Monate in der ARD Mediathek. Handverlesene Highlights von den Festivals komponiert der BR in den Kurzfilmnächten mit oft preisgekrönten Koproduktionen zu Programmen, die unterschiedliche Blickwinkel auf ein Thema ermöglichen. So können die Filme in einen Dialog miteinander und mit dem Publikum treten, der eine ganz neue Sicht auf vermeintlich Vertrautes ermöglicht." Bettina Ricklefs, Leiterin des Programmbereichs Spiel – Film – Serie

Entdeckung neuer Talente

"Kurzfilme sind nicht nur das älteste Filmgenre überhaupt, sondern auch das Fundament unserer Nachwuchsarbeit", sagt Dr. Claudia Gladziejewski, Redaktion Kino und Debüt, "hier werden neue Talente entdeckt und entwickelt. Hier haben die Filmkarrieren von Regie-Talenten wie Maren Ade, Daniel Harrich und Florian Henckel von Donnersmarck ihren Anfang genommen. Um die kleinen, oft inhaltlich wie formal überraschenden Meisterwerke angemessen zu würdigen, bündeln wir sie liebevoll in den Kurzfilmnächten."

Ticket-Verlosung

Lust auf noch mehr Kurzfilme bei der 28. Internationalen Regensburger Kurzfilmwoche bekommen? Kurzfilme sehen können Interessierte direkt in Regensburg oder online.

Und: Mit etwas Glück kann man hier sogar einen Festivalpass gewinnen:

Wir wünschen Ihnen viele spannende, unterhaltsame Momente bei der Internationalen Kurzfilmwoche Regensburg 2022!