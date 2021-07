Mitmischen! 2019 Das war der erste Tag

"Mitmischen!" am Montag Bei der Ankunft im Funkhaus in München werden die Mitmischerinnen und Mitmischer erst einmal herzlich begrüßt.

Rund 70 Mitmischerinnen und Mitmischer trudelten am Montagmorgen, dem ersten von vier "Mitmischen!"-Tagen, im Funkhaus, Freimann und den BR Studios in der Region ein. Die Gesichter: zwischen angespannt und erwartungsfroh. "Ich möchte heute meine Spuren hinterlassen und mich einbringen. Und ich wäre traurig, wenn ich das nicht könnte", sagt Sonya Schreyögg aus Wörthsee, die als Einsatzort Religion und Orientierung bei Bayern 2 gewählt hat.

Zeit für Fragen und Kritik

Richtig interessiert sind auch die drei Mitmischerinnen und Mitmischer etwas später im BAYERN 1-Nachrichtenstudio, begleitet werden sie von Bernd Diestel (Stellvertretender Leiter der Programmredaktion ). "Wieviel Emotionen dürfen Sie in eine Nachricht bringen?", "Wie wählen Sie Themen aus?", "Haben Sie schon mal einen richtigen Bock geschossen?", sind Fragen, mit denen Nachrichtensprecher Christoph Wöß konfrontiert wird. Und auch Kritik schwingt mit: "Die Nachrichten erscheinen mit sehr deutsch in diesen Zeiten der Migration", findet eine Mitmischerin. Für jede Antwort nimmt Wöß sich Zeit - auch wenn die Uhr im Hintergrund nur noch wenige Minuten zum 10 Uhr-Nachrichtenblock lässt. Nach den Nachrichten geht es weiter im Nachbarstudio bei Moderator Christoph Deumling.

Texten unter Zeitdruck beim Zündfunk

Zeitgleich im Hochhaus bindet Michael Bartle "seine" vier Mitmischer in die aktuelle Zündfunk-Sendung ein. Ein Thema für die heutige Sendung wird noch gesucht, die Vorschläge der Mitmischer sind gefragt. Der Abtritt von Andrea Nahles als Thema wird kontrovers diskutiert. Und auf die Mitmischer wartet Arbeit: In der nächsten Stunde sollen sie einen "persönlichen Brief" an die SPD schreiben. Zündfunk-Redakteur Michael Bartle interessiert sich für die Haltung seiner Gäste zum Thema – und zum Zündfunk generell. Einsprechen nach dem Mittagessen, Sendung am gleichen Abend.

Mitmischen!-Minz-Likör

Kameratraining schon am Wochenende

Bereits am Wochenende haben 20 Jugendliche aus ganz Bayern den BR unsicher und sich selbst in Sachen Kamera fit gemacht. In den nächsten Tagen begleiten die Schülerinnen und Schüler filmisch einige der Mitmischer in den jeweiligen Redaktionen und dokumentieren die Aktionen in kleinen Videos. Kameratraining, Storytelling – volles Programm am Wochenende für die Jugendlichen und ihre BR-Coaches. Schließlich wird gleich heute mit den ersten Mitmischern "heiß" gedreht.