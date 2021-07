BR Mitmischen! Fragen und Antworten zur Publikumsaktion

Die Bewerbungsphase für "Mitmischen!" 2019 ist beendet. Sie können sich aber das ganze Jahr über in unseren Programmen einbringen. Mehr Infos dazu finden Sie hier .

Sofern möglich, empfehlen wir Ihnen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Denn an unseren Standorten ist die Parkplatzsituation beengt und wir können leider keine Parkplätze für Sie zur Verfügung stellen. In der Zusage von uns erhalten Sie genaue Angaben.

Für Sie fallen keine Kosten an, Ihre Fahrtkosten übernehmen wir. Nähere Informationen zur Höhe und Abwicklung der Erstattung erhalten Sie dann mit der Zusage.

Wir versuchen alle Interessen zu berücksichtigen und geben unser Bestes, Sie in Ihrem Wunschbereich einzuteilen. Geben Sie Ihre Wünsche bitte ausführlich im Anmeldeformular an.

In der Regel sind Sie einen ganzen Tag bei uns. Genaue Uhrzeiten können wir Ihnen erst in der Zusage mitteilen, weil Anfang und Ende Ihres Mitmischen-Tages von dem Programm des jeweiligen Tages bestimmt wird.

Nein, leider nicht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der BR-Aktion „Mitmischen!“ müssen volljährig sein.

Am Empfang werden Sie von uns an einem extra gekennzeichneten Stand begrüßt und bekommen einen Tagesausweis. Dort werden Sie dann auch von den Kolleginnen und Kollegen abgeholt, in deren Bereich Sie mitmischen.