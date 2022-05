Mitmischen! digital Im BR-Hauptstadtstudio in Berlin

Am Morgen des ersten Aktionstages - gleich schon um 8.00 Uhr - kamen die Mitmischerinnen und Mitmischer in der Teams-Schalte an. Eine kurze Vorstellungsrunde später nahm Stephanie Stauß, die Leiterin des BR-Hauptstadtstudios, die Teilnehmenden mit in die Morgenrunde. Dort bespricht sich das Berliner Reporter-Team für den Tag: Was steht auf der Agenda, wer kann was übernehmen – gibt es Anfragen aus München z.B. von BR24 Radio und wie sieht die Planung für die nächsten Tage aus? In rund 30 Minuten wird ein anspruchsvolles Programm auf die Beine gestellt.