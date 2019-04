Leidenschaft hat viele Stimmen Der Chor des Bayerischen Rundfunks stellt die neue Saison 2019/2020 vor

In der Saison 2019/2020 präsentiert der BR-Chor in seiner Konzertreihe wieder sechs Konzerte, die einen weiten Bogen über Musik aus 6 Jahrhunderten von Orlando di Lasso bis zu Uraufführungen schlagen. Der künstlerische Leiter Howard Arman dirigiert drei Programme und steuert wieder eigene Kompositionen und Arrangements bei. Chefdirigent Mariss Jansons hat im Beethoven-Jahr Missa solemnis auf das Programm gesetzt. Neben der intensiven Zusammenarbeit mit den BR-Orchestern und musica viva vertritt der Chor den BR bei internationalen renommierten Festivals wie den Salzburger Festspielen oder Maggio musicale in Florenz.

Aufgrund seiner besonderen klanglichen Homogenität und der stilistischen Vielseitigkeit genießt der Chor des Bayerischen Rundfunks höchstes Ansehen in aller Welt. Schwerpunkte bilden dabei große Chorsymphonik, zeitgenössische Vokalmusik sowie die Kooperation mit Originalklangensembles.

"Es sind beglückende und unvergessliche musikalische Erlebnisse, die wir mit dem BR-Chor erleben dürfen." Ulrich Wilhelm, Intendant des Bayerischen Rundfunks

Konzertreihe des BR-Chores 2019/2020

Ein ganz wesentlicher Anteil am Erfolg ist dem Künstlerischen Leiter des Chores, Howard Arman, zu verdanken. Er präsentiert die große Vielfalt der Chormusik mit weitem Horizont und gerne auch mit seinem typisch englischen Humor. Zum Saisonauftakt der Konzertreihe des BR-Chores hat er einen bayerisch-britischen Brückenschlag mit Werken nahezu aller namhaften Komponisten wie Elgar, Britten und Grainger aufs Programm gesetzt.

Samstag, 26. Oktober 2019, 20 Uhr, Herkulessaal der Residenz

Bavarian Highlands

Im 2. Abo-Konzert mit dem Titel "Das Licht der Öllampe" begrüßt der Chor des Bayerischen Rundfunks Rupert Huber als Gastdirigent. Mit diesem pflegt der Chor seit nunmehr 36 Jahren eine inspirierende persönliche und künstlerische Freundschaft. Sein aktuelles Projekt möchte interkulturelle Brücken schlagen. Dabei gelangt ein eigens für den BR-Chor geschriebenes Stück zur Uraufführung.

Samstag, 23. November 2019, 20 Uhr, Prinzregententheater

Das Licht der Öllampe

Beim Weihnachtskonzert am 14. Dezember im Prinzregententheater erklingt u. a. Saint-Saëns stimmungsvolles "Oratorio de Noël" mit den Solisten Mari Eriksmoen, Anke Vondung und Andreas Wolf. Als Gastdirigenten begrüßt der Chor hierbei erstmals den jungen aufstrebenden Österreicher Patrick Hahn, der gerade die europäischen Konzertbühnen erobert.

Samstag, 14. Dezember 2019, 20 Uhr, Prinzregententheater

Weihnachtskonzert

Zentrale Werke der Chorsymphonik wie Mozarts Requiem und dessen Vesperae "solennes de confessore" stehen beim 4. Abo-Konzert auf dem Programm. Der BR-Chor arbeitet dabei wiederum mit dem Originalklangensemble Akademie für Alte Musik Berlin und einem hochkarätig besetzten Solistenensemble mit Christina Landshamer, Sophie Harmsen, Julian Prégardien und Tareq Nazmi zusammen.

Samstag, 25. Januar 2020, 20 Uhr, Herkulessaal der Residenz

Mozart Requiem

Den Liebhabern der Alten Musik in historisch informierten Interpretationen bietet die Konzertreihe auch in der Passionszeit mit Orlando di Lassos eindrucksvollen "Bußpsalmen" und als modernem Kontrapunkt mit Alfred Schnittkes "Bußversen" eine musikalische Heimat. Zu Gast ist der niederländische Dirigent Klaas Stok.

Samstag, 7. März 2020, 20 Uhr, Prinzregententheater

Bedenke, meine Seele

Am Abschluss der Abo-Reihe steht eine musikalisch spannende Begegnung: In Kooperation mit der von Publikum und Presse hochgelobten österreichischen Musicbanda Franui entsteht das "Mahler-Projekt", für das Werke Mahlers ebenso wie Musik aus seinem kulturellen Umfeld neu arrangiert werden.

Samstag, 16. Mai 2020, 20 Uhr, Prinzregententheater

Das Mahler-Projekt

Übersicht aller Abo-Konzerte Eine Übersicht aller Abo-Konzerte finden Sie hier.

Kooperationen mit weiteren Klangkörpern

Gemeinsam mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks wird der BR-Chor unter anderem Beethovens "Missa solemnis" aufführen sowie beim beliebten Open-Air-Konzert "Klassik am Odeonsplatz" auftreten. Bei der musica viva des Bayerischen Rundfunks, der Konzertreihe für zeitgenössische Musik, wird er mit zwei Uraufführungen zu erleben sein. Mit dem Münchner Rundfunkorchester unter Ivan Repušićs Leitung stehen konzertante Opern wie Verdis Attila und selten gehörte geistliche Musik wie das Glagolitische Requiem von Kuljeric auf dem Programm.

Darüber hinaus ist der Chor vor Ort, wenn Christian Măcelaru beim WDR Sinfonieorchester seinen Einstand als Chefdirigent feiert, und er ist unverzichtbar für Riccardo Muti, wenn er Paisiello in Florenz oder Schubert in München dirigiert. Ebenso packt der Chor seine Koffer, wenn Christian Thielemann zu den Osterfestspielen nach Salzburg, Yannick Nézet-Séguin zur Hamburger Elbphilharmonie und Ivan Repušić nach Zagreb aufbricht. Und er steht in München bereit, um mit den Wiener Philharmonikern unter Andris Nelsons einen Beethoven-Zyklus mit der Ode an die Freude zum krönenden Abschluss zu führen.

Abonnement-Bestellungen sind ab 4. April 2019 möglich Der Vorverkaufsbeginn für Einzelkarten ist Dienstag, der 23. Juli 2019.

Alle Informationen finden Sie auch unter br-chor.de.