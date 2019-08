Film: Der Bayerische Rundfunk im Porträt

Der Bayerische Rundfunk - das sind zwei Fernsehprogramme, fünf Hörfunkwellen, mehrere digitale Radiostationen, ein interaktives Jugendprogramm, zwei herausragende Orchester und ein gefeierter Chor sowie ein multimedialer Online-Auftritt.

Über acht Millionen Menschen in Deutschland entscheiden sich täglich für ein Angebot des Bayerischen Rundfunks. Seit 1949 steht er für verantwortungsvollen Journalismus und professionelle Unterhaltung. Seine großen Stärken: Information, Kultur, Bildung und eine feste Verankerung in Bayern.

Zugleich ist der BR in Deutschland und der Welt zu Hause: Als Teil des globalen ARD-Netzwerks informieren BR-Korrespondentinnen und -Korrespondenten für Fernsehen, Radio und Online. Schnell, kompetent, zuverlässig – ob aus Berlin, Brüssel, Paris, London, Wien, Rom, Istanbul, Teheran, Tel Aviv, Washington oder Buenos Aires.

Der BR ist das wichtigste Standbein der Medienlandschaft in Bayern und mit rund 5.200 Beschäftigten ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber.

Aus Bayern, für Bayern

Entscheidend für den Erfolg des Bayerischen Rundfunks ist seine große regionale Kompetenz. Niemand sonst berichtet so umfassend über das, was in Bayern passiert und seine Menschen bewegt. Der BR ist überall im Freistaat Bayern präsent: mit seinem Stammsitz in München – dem Funkhaus sowie den Standorten Freimann und Unterföhring –, dem Studio Franken in Nürnberg, den BR-Studios Mainfranken, Niederbayern/Oberpfalz und Schwaben sowie zahlreichen Regionalbüros zwischen Hof und Lindau.

Emotionale Verbundenheit

Diese tiefe Verwurzelung in Bayern sorgt dafür, dass viele Menschen dem BR emotional verbunden sind und ihn als „mediale Heimat“ empfinden. Der neue Film, der Besuchern des BR im Rahmen von Führungen präsentiert wird, will dieser engen Beziehung einen zeitgemäßen Ausdruck geben. Er setzt auf emotionale Bilder und überraschende Blickwinkel. Der Film zeigt kaleidoskopartig, wofür der Bayerische Rundfunk steht, wie professionell er arbeitet und welch hochwertige Qualität seine Angebote haben.

Um die Wirkung der Bilder zu stärken, wurde ganz bewusst auf einen Kommentartext verzichtet. Stattdessen äußern sich Moderatoren, Reporter, Schauspieler oder Dirigenten dazu, was es für sie bedeutet, beim BR zu arbeiten.