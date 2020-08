Open Air Disco Endlich wieder feiern mit BAYERN 1

"Gefeiert wird open air in sieben bayerischen Freibädern - auf je zehn, extra für die Gäste aufgebauten Tanz- und Lounge-Inseln. Auf jeder Partyinsel ist, gemäß den aktuellen Corona-Vorgaben ausreichend Platz für zehn Personen. Und die Zahl 10 entspricht den derzeitigen Regeln, wie sie auch in den Biergärten bestehen. Karten gibt es nur zu gewinnen. Eine Gewinnerin oder ein Gewinner darf bis zu 9 Personen mitbringen. Damit entfällt ein Kartenverkauf vor Ort und die Personen auf den Partyinseln kennen sich. Die Partygäste werden außerdem direkt an den Inseln bedient, um lange Warte-Schlangen an Bars zu vermeiden und wir kommunizieren an die Gäste gestaffelte Einlass-Zeiten, damit auch dort keine Warte- und Anstehzeiten entstehen."