Neues aus der Redaktion Kinder Abenteuerlicher Studio-Dreh für "Anna und das wilde Wissen"

Wie erklärt man Kindern, wie Fische atmen, Vögel fliegen, was eine Metamorphose ist oder warum der Eisbär perfekt an ein Leben in der Kälte angepasst ist? Das Web-Format "Anna und das wilde Wissen" liefert Antworten für ein junges Publikum. 13 neue Folgen der Web-Serie sind ab sofort online. BR-Intranet zeigt, wie es bei den Dreharbeiten mit Tierreporterin Annika Preil im Studio ablief.

Annika Preil ist zwar viel in der Welt unterwegs, wenn sie als Reporterin Anna für ihre Tiersendungen im Einsatz ist – aber diesmal ist sie nicht auf einer einsamen Meeresinsel, sondern in einem Studio von Screencraft in Unterföhring. Gut hundert Kilo Sand, ein Liegestuhl und eine LED-Wand mit Südseepanorama sorgen allerdings dafür, dass hier alles nach Karibik aussieht.

Von der Tiefseetaucherin zur fliegenden Superheldin

13 neue Folgen à vier Minuten der Web-Serie "Anna und das wilde Wissen" werden an drei Drehtagen für den KiKA aufgezeichnet. Und die Münchner Produktionsfirma "Text und Bild" hat sich einiges einfallen lassen, um die bunten Themen möglichst anschaulich in Szene zu setzen. Im Studio gibt es neben der riesigen LED-Wand, die aus 60 zusammengesetzten einzelnen Screens besteht, diverse Kulissen. Mittendrin: Reporterin Annika Preil alias Anna, die für die Serie auch in verschiedene Kostüme schlüpft: Mal ist sie als Raupe verkleidet, mal als Superheldin, als T-Rex oder als Tiefseetaucherin.

Komplexe Themen verständlich erklärt

"Das ist schon eine Herausforderung. Wir haben ein enges Programm mit sehr vielen Requisiten und Einstellungen sowie häufigen Setwechseln", erklärt Robert Sigl, der Geschäftsführer der Produktionsfirma Text und Bild. Das Studio wird abwechselnd zur Almwiese, zur Unterwasserwelt oder zur Winterlandschaft umgestaltet. Zum Einsatz kommen außerdem 120 kg Stroh, diverse Wohnzimmermöbel, eine Windmaschine, ein Fahrrad, faule und frische Eier sowie das Ei eines neukaledonischen Riesengeckos oder der Schädel eines Wildschweins. Und Filmhündin Heidi.

Außerdem helfen am Set neben Regie, Produktionsleitung, Kameramann und Tonfrau ein Biologe, ein Boxtrainer und ein Maskenbildner. BR-Redakteurin Dr. Stefanie Baumann hat von der Themenfindung bis zum Dreh im Studio jeden Schritt begleitet: "Es ist ziemlich anspruchsvoll, so spröde Themen wie zum Beispiel 'Die Verdauung' unterhaltsam und zielgruppengerecht umzusetzen. Da machen wir uns dann eben auf eine abenteuerliche Reise durch den Magen-Darm-Trakt. Aber schon die erste Staffel 'Wildes Wissen' hat gezeigt, dass Kinder Lust auf Wissen haben - wenn der Look passt und die Inhalte witzig umgesetzt sind."