Interview mit Redaktionsleiter Corbinian Lippl Neue Doku-Reihe über "7 Gipfel Bayerns"

Die Doku-Reihe "7 Gipfel Bayerns" erzählt in spektakulären Bildern, was die höchsten Gipfel der sieben Regierungsbezirke Bayerns auszeichnet, und begleitet Menschen, die eng mit den Bergen und der Region verbunden sind. Redaktionsleiter Corbinian Lippl (Redaktionsleiter Heimat und Volkstheater) über die Hintergründe zu diesem außergewöhnlichen Projekt, das über Ostern ausgestrahlt wird und vorab in der ARD Mediathek verfügbar ist.

BR.de: Herr Lippl, Bayern und seine Berge, für den BR ist diese Kombination immer wieder ein lohnendes Thema. Was ist das Besondere an der Doku-Reihe "7 Gipfel Bayerns"?

Corbinian Lippl: Bei Bergen und Bayern denken die meisten an die Alpen, die natürlich ein unglaublich schöner, vielseitiger und identitätsstiftender Raum sind. Doch die meisten Menschen haben Bezug zu einem Berg in ihrer Nähe, und sei es auch nur ein Hügel, den man besteigen und die Welt von oben betrachten kann.

Über die Sendung Sie sind Bayerns natürliche Wahrzeichen, weithin sichtbare Landmarken und symbolträchtige Orte: Die höchsten Berge der sieben bayerischen Regierungsbezirke stehen im Mittelpunkt des dokumentarischen Mehrteilers "7 Gipfel Bayerns". Ob Alpenmassiv oder uralter Zeugenberg, ob schneebedeckt, grasbewachsen oder festzerklüftet – die Doku-Reihe erzählt in spektakulären Bildern, was diese Gipfel auszeichnet, und begleitet Menschen, die eng mit den Bergen und der Region verbunden sind. Das BR Fernsehen strahlt die Reihe in fünf Folgen à 45 Minuten ab Gründonnerstag, 14. April 2022, um 19.15 Uhr bzw. 20.15 Uhr aus, alle Folgen sind bereits vorab ab 12. April in der ARD Mediathek verfügbar.

Dieses Gefühl ist in Bayern besonders ausgeprägt, sei es in Schwaben, Oberbayern, Niederbayern, Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken oder der Oberpfalz. Und so zeigt "7 Gipfel Bayerns" die höchsten Berge der jeweiligen Regierungsbezirke und die Menschen, die mit 'ihrem Berg' vertraut sind.

Das Besondere ist auch, dass jeder Gipfel egal ob Hochfrottspitze oder Hesselberg, eine spektakuläre Annäherung über die Luft bekommt. Zusammen mit Protagonisten, die uns mitnehmen und uns ihren Gipfel nahebringen. Und auch Natur und Geschichte, die diese Berge ausmachen spielen eine große Rolle, um ein umfassendes Bild zu schaffen, ein liebevolles hochwertiges dokumentarisches Porträt jedes einzelnen Gipfels mit spektakulären Perspektiven und Bildern. Bayern in seiner Vielfalt – hier wird das augenscheinlich. Und durch die direkt aufeinanderfolgende Platzierung – jeweils zur Primetime von Gründonnerstag bis Ostermontag - setzt sich dieses Mosaik täglich um einen Stein mehr zu einem abwechslungsreichen Bild von Bayern zusammen.

Wie kam es zu der Idee zu dieser Reihe?

Corbinian Lippl leitet die Redaktion "Heimat und Volkstheater" und verantwortet die Reihe "7 Gipfel Bayerns". Bei einem Ideen-Pitch innerhalb der Redaktion wurde dieses Dokumentarfilmkonzept von unserer Redakteurin Yvonne Belohlavek entworfen. Die vielfältige Schönheit der sieben bayerischen Regierungsbezirke, exemplarisch an deren höchsten Bergen in einer Doku-Serie zu zeigen, das war der Ausgangspunkt.

Die "7 Gipfel Bayerns" sind so unterschiedlich wie Bayern an sich. Die Dokumentationen lassen nicht nur die Berge erfahrbar machen, sondern sind auch eine Zusammenschau dieser so unterschiedlichen Berge und Regionen Bayerns: Ein zeitloses repräsentatives Leuchtturmprojekt und auch bestens geeignet zum Streamen.

Die Dammersfeldkuppe in der Rhön ist eigentlich militärisches Sperrgebiet. Wie schwierig war es, dort zu drehen? War es auch gefährlich, z.B. wegen Blindgängern? Wie gestalteten sich die Dreharbeiten?

Der Dreh an der Dammersfeldkuppe war besonders komplex. Lange war nicht klar, ob das Team überhaupt den Berg betreten dürfe oder ob wir, wie die meisten Menschen, die Dammersfeldkuppe nur von "außen" betrachten können. Neuland war der Berg auch für die beiden Naturpark-Ranger im Film, die die Region anonsten in allen Einzelheiten kennen – ihr größter Traum war es, auch diesen gesperrten Berg einmal erkunden zu dürfen.

Die Dreharbeiten an der Dammersfeldkuppe und die erstmalige Betretung des gesperrten Gebietes waren nur Dank und in Zusammenarbeit mit der Bundeswehr möglich. Vor Ort konnte das Team dann keinen Schritt ohne militärische Begleitung machen, "und dafür waren wir dankbar", wie Filmautor Florian Huber uns berichtete, denn: Der Gipfel der Dammersfeldkuppe ist bis heute gespickt mit Blindgängern und Munitionsschrott.

Es wurden drei Autor*innen mit ihren Teams losgeschickt. Mussten sie alle Berg-erfahren sein? Welche spektakulären Situationen haben sich beim Drehen in der Höhe ergeben?

Die sieben Gipfel haben einen ganz unterschiedlichen Charakter und Ansprüche. Die beiden alpinen Gipfel hat Autor Marc Haenecke übernommen, der sehr bergerfahren ist. Gerade die Hochfrottspitze ist gefährlich zu begehen und das ist nur für Experten möglich.

Alle anderen Gipfel sind durchaus zu begehen, die Zugspitze ist mehr als erschlossen, der Hesselberg wiederum ist ein Familienberg, mit Streuobstwiesen, Schafen und einer erstaunlich vielseitigen Flora, die jeder Wanderer selbst entdecken kann.

Doch Filmemacher Marc Haenecke und sein Filmteam musste für die Dreharbeiten an Hochfrottspitze und Zugspitze schon einige Höhenmeter überwinden. Viele davon zu Fuß, mit dem Kameraequipment auf dem Rücken, denn bewusst sind ganz besonders jene Plätze für diese Dokumentarfilmreihe vorgesehen gewesen, die man eben nicht so ohne weiteres erreicht. Ohne solide Bergerfahrung und eine gute Kondition wären die Dreharbeiten nicht möglich gewesen. Besonders für die Kamera- und Tonleute sind solche Drehs eine besondere Herausforderung, denn je nach Situation sind sie letztlich Bergsteiger und Filmemacher in einem.

Tatsächlich war das Wetter des letzten Sommers eine der größten Herausforderungen bei diesem Projekt. Das ohnehin schon wechselhafte Wetter im Allgäuer und Garmischer Hochgebirge war letztes Jahr noch unberechenbarer als sonst. Ein Gewitter auf über 2000 Metern kann schnell lebensgefährlich werden. Und so war jeder Drehtag eine Zitterpartie und nicht selten ein Wagnis für das Filmteam. Belohnt werden jedoch die Zuseher, mit faszinierenden Wetterstimmungen, einem gewaltigen Gewitter im Hochgebirge, mystischen Wolkenfetzen an der Hochfrottspitze und einem ganz besonderen Sonnenuntergang fast alleine auf der Zugspitze.

Was hat Sie bei dieser Produktion besonders überrascht?

Bei dieser Frage möchte ich gerne die Eindrücke der Filmemacher wiedergeben, die sie von den Drehs mitgebracht haben: