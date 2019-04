Der BR auf Deutschlands größter 50plus-Messe "Die 66" - für alle, die noch etwas vorhaben

Deutschlands größte 50plus-Messe, "Die 66", öffnet von Freitag, 3. Mai, bis Sonntag, 5. Mai, in der Messe München ihre Pforten – mit dabei sind Bayern 2 und Bayern plus auf der Hauptbühne in Halle A5.