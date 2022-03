Jetzt anmelden! BR lädt zum digitalen Girls' und Boys' Day 2022 ein

Am 28. April 2022 finden die jährlich stattfindenden, bundesweiten Berufsorientierungstage Girls' Day und Boys' Day statt. Der Bayerische Rundfunk beteiligt sich bereits seit 2001 mit eigenen Angeboten an den Standorten München, Nürnberg und Würzburg am Girls‘ Day, im Jahr 2016 hat im BR erstmalig auch der Boys‘ Day stattgefunden.

Blick über den Tellerrand

Am Girls' Day und Boys‘ Day öffnen Unternehmen, Betriebe und Hochschulen in ganz Deutschland ihre Türen für Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse. Mädchen lernen dort Ausbildungsberufe und Studiengänge in IT, Handwerk, Naturwissenschaften und Technik kennen, in denen Frauen bisher eher selten vertreten sind. Jungen erhalten einen Einblick in Ausbildungsberufe und Studiengänge, in denen Männer eher unterrepräsentiert sind.