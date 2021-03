Jetzt 55 Standorte BR erweitert DAB+ Netze und verbessert den Empfang

Der Bayerische Rundfunk nimmt in Markt Wald am 23. November 2018 einen neuen DAB+ Senderstandort für die Versorgung mit dem bayernweiten und regionalen Programmangebot in Schwaben in Betrieb. Durch den neuen Standort verbessert sich der DAB+ Empfang in Teilen der Landkreise Augsburg, Günzburg, Landsberg a. Lech, Ostallgäu, Unterallgäu sowie in der Stadt Kaufbeuren. Die Regionalnetze werden im Bereich Dingolfing (Niederbayern) und Burgsinn (Unterfranken) weiter ausgebaut.