DVB-T2 HD am 13. März in Bayern komplett DVB-T2 HD startet in Niederbayern und südlicher Oberpfalz

Am 13. März wird das Antennenfernsehen auf DVB-T2 HD abschließend in Niederbayern und Teilen der Oberpfalz umgestellt. Das bedeutet für alle, die Fernsehen über die Antenne empfangen, mehr Programmvielfalt und hochauflösende Fernsehbilder. Insgesamt gehen 17 öffentlich-rechtliche Programme in FullHD-Auflösung auf Sendung.

Zwei Jahre nach dem Start von DVB-T2 HD in Deutschland steht in Bayern der Abschluss der Umstellung bevor: Am 13. März wird das bisherige Digitalfernsehen DVB-T auf DVB-T2 HD an den Standorten Brotjacklriegel, Landshut, Passau und Pfarrkirchen in Niederbayern sowie den Standorten Hohe Linie und Hoher Bogen in der Oberpfalz umgeschaltet. Hinweis-Einblendungen im BR-Fernsehen und ARD-alpha informieren Betroffene im Vorfeld über die anstehende Umstellung.

Am 13. März sind ab 6 Uhr früh vorübergehend keine terrestrisch ausgestrahlten Fernsehprogramme in den Umstellungsregionen empfangbar. Der Wechsel auf DVB-T2 HD ist spätestens gegen 12 Uhr abgeschlossen. Anschließend ist ein Sendersuchlauf am DVB-T2 HD Empfangsgerät notwendig, um wieder fernsehen zu können.

17 frei empfangbare Programme

Das Angebot umfasst ARD und ZDF mit ihren Haupt- und Gemeinschaftsprogrammen, BR Fernsehen Süd/Nord, den Bildungskanal ARD-alpha sowie weitere Dritte Programme: HR, MDR, NDR, SWR und RBB. Alle Programme werden nach dem Umstieg in der besten HD-Auflösung, in FullHD 1080p übertragen.

ARD-Bouquet ZDF-Bouquet BR-Bouquet Das Erste HD ZDF HD BR Süd/Nord HD (*) arte HD zdf-neo HD SWR HD Phoenix HD Ki.Ka HD hr HD One HD 3sat HD MDR HD tagesschau 24 HD zdf info HD ARD-alpha HD NDR HD rbb HD

Tabelle: Öffentlich-Rechtliche Programme über DVB-T2 HD in Bayern

(*) BR Fernsehen Süd/Nord HD wird in der Regionalzeit gesplittet

Die öffentlich-rechtlichen Programme werden nach der Umstellung alle kostenfrei und unverschlüsselt mit jedem DVB-T2 HD tauglichen Receiver zu sehen sein.

Wer ein DVB-T2 HD Empfangsgerät hat, das man auch ans Internet anschließen kann, hat bei entsprechender Internet-Bandbreite die Möglichkeit, neben dem regulären Programmangebot zusätzlich auch den WDR und den SR als Internet Link Service (ILS) zu sehen. Außerdem sind die BR-Mediathek und weitere umfangreiche Mediatheken von ARD/ZDF via HbbTV verfügbar.

Auch wenn DVB-T2 HD in Bayern mit dieser letzten Aufschaltung vollständig auf Sendung ist, steht am 3. April noch ein Kanalwechsel - verbunden mit einem Sendersuchlauf - in Mittelfranken bevor: An den Standorten Nürnberg, Dillberg und Büttelberg wechseln das ARD- und das BR-Bouquet auf ihre endgültigen Kanäle 42 (642 MHz) und 29 (538 MHz).

Grünes DVB-T2 HD Logo

Für den Empfang sind neue Empfangsgeräte erforderlich, die DVB-T2 und gleichzeitig die HEVC Videocodierung unterstützen - alte DVB-T-Empfänger und -Fernseher können das nicht. Zur leichteren Orientierung kennzeichnet ein grünes DVB-T2 HD Logo Geräte, die sich für alle in Deutschland verbreiteten Programme nutzen lassen.

Frequenzen für den Mobilfunk

Die Umstellung auf den bereits in vielen europäischen Ländern eingesetzten DVB-T2 Standard ist notwendig, da die Bundesregierung entschieden hat, das 700 MHz-Frequenzband, das bislang von DVB-T genutzt wird, zugunsten des Mobilfunks zu räumen.