Ausbau DAB+ in Bayern Neuer Digitalradio-Sender startet in Regen

Mit einem DAB+ Radio kann das umfangreiche BR-Programmpaket seit heute auch in Regen und der näheren Umgebung über Antenne empfangen werden. Von dem neuen Digitalradio-Standort profitieren vor allem die Einwohner der niederbayerischen Kreisstadt: So sind die Volks- und Blasmusikwelle BR Heimat, die Schlagerwelle Bayern plus, das junge Programm Puls, der Ereigniskanal B5 plus, BR Verkehr sowie die bekannten Programme Bayern 1 (mit den Regionen Niederbayern und Oberpfalz, Oberbayern, Schwaben), Bayern 2 (Region Süd), Bayern 3, BR-Klassik und B5 aktuell in exzellenter digitaler Qualität hören.

Nicht nur die Einheimischen, sondern auch die zahlreichen Besucherinnen und Besucher, die an Pfingsten zum größten bayerischen Volksmusik-Festival "drumherum" in Regen erwartet werden, können sich vor Ort am Stand des Bayerischen Rundfunks ausgiebig zum Digitalradio-Empfang informieren (Pfingstwochenende 14. bis 16. Mai). Drei Tage lang spielen Volks- und Blasmusikgruppen - wie in der ganzen Stadt - auf der BR Heimat-Bühne. Am Samstag, den 14. Mai kann ganz Bayern am Radio dabei sein, wenn BR Heimat von 19.05 bis 19.55 Uhr live von der Bühne sendet.