DAB+ Empfang im Unterallgäu verbessert Neuer Digitalradio-Sender Memmingen nimmt Betrieb auf

Der BR nimmt am Standort Memmingen zwei Sendeanlagen für die digitalen BR-Programme und zusätzlich verschiedene private Radiostationen auf den Kanälen 11 D (bayernweites Netz) und 10 A (Regionalnetz Oberbayern-Schwaben) in Betrieb. Zeitgleich geht ein weiteres regionales Programmpaket für das Allgäu auf Kanal 8 B auf Sendung – betrieben durch die Bayern Digital Radio. Hörerinnen und Hörer in dieser Region finden ein umfangreiches Programmangebot nach einem neuen Suchlauf am DAB+ Radio.

Unter anderem können die Hörerinnen und Hörer nun auch die Volks- und Blasmusikwelle BR Heimat empfangen, die sich innerhalb kürzester Zeit zum erfolgreichsten Digitalprogramm des BR entwickelt hat. Weitere BR-Digitalprogramme sind PULS, das junge Programm des BR, die Schlagerwelle Bayern plus oder der Ereigniskanal B5 plus sowie der Durchsagekanal BR Verkehr. Die bekannten Radiowellen Bayern 1, Bayern 2, Bayern 3, BR-Klassik, B5 aktuell sowie viele Regionalprogramme sind über DAB+ ebenfalls in exzellenter Digitalqualität empfangbar.

Bayernweit vergrößert sich das DAB+ Sendenetz im Kanal 11 D damit auf 56 Standorte. Über dieses Netz können bereits 91,1 Prozent der Menschen in Bayern das digitale BR-Programmpaket innerhalb von Gebäuden (indoor) empfangen. Mobil, im Auto sowie im Freien (outdoor) sind es 97,5 Prozent.

Um den Empfang von DAB+ kontinuierlich zu verbessern, setzt der BR den Ausbau der DAB+ Netze auch 2019 konsequent fort.

Kanäle und BR-Programme am Standort Memmingen Bayern 11 D Oberbayern-Schwaben 10 A Allgäu 8 B Bayern 1 Niederbayern / Oberofalz Bayern 1 Oberbayern private Programme für das Allgäu * Bayern 2 Bayern 1 Schwaben Bayern 3 Bayern 1 Mainfranken BR-Klassik Bayern 1 Mittel- und Oberfranken B5 aktuell B5 plus Bayern 2 Nord Bayern plus BR Verkehr BR-Heimat Puls + private Programme* + ein privates Programm*

* Nähere Informationen zu den plrivaten Programmangeboten auf DAB+ bietet die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) sowie das Bayern Digital Radio (BDR) auf ihren Seiten im Internet.