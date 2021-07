Infotainment unterwegs ARD Audiothek fürs Auto

Android Auto finden Sie als App im Google Play Store zum Herunterladen. Laden Sie die ARD Audiothek App auf Ihr Smartphone. Nun können Sie die ARD Audiothek in einer für die Fahrsituation optimierten Smartphone-Version nutzen. Verfügt Ihr Auto über ein Android Auto - geeignetes System, können Sie die ARD Audiothek direkt auf dem eingebauten Display anzeigen lassen und per Lenkradsteuerung bedienen.



Android Automotive ist die native Version von Android Auto, also ein eigenständiges Betriebssystem, das auf dem Computer im Auto läuft. Die ARD Audiothek ist auf Android Automotive angepasst worden und lässt sich - ähnlich wie beim Smartphone - bequem per Google Play Store auf das Infotainment-System herunterladen und installieren.



Apple Carplay funktioniert bereits ab dem iPhone 5, eine spezielle Auto-App braucht es nicht. Steht die Verbindung mit dem Infotainment-System schaltet das iPhone automatisch in den CarPlay-Modus und auf dem Display erscheint das "Dashboard", auf dem sich dann auch die ARD Audiothek direkt anwählen lässt, wenn sie aus dem Appstore zuvor heruntergeladen wurde.