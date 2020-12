BR sammelt mit Gamerinnen und Gamern 66.000 Euro für Sternstunden

Pilotstart 2019 - die Entstehung

Idee geboren - ab an die Umsetzung: Im Dezember 2019 konnte bereits ein erster Pilot mit den Münchner YouTubern von "GameTube" an den Start gehen. Das vorsichtig gesteckte Ziel von 1.000 Euro wurde bereits nach wenigen Minuten geknackt und am Ende des sechsstündigen Livestreams stand das Endergebnis sogar bei 40.000 Euro für den guten Zweck. "GameTube" wurde dafür 2020 als "Spieler des Jahres" beim Deutschen Computerspielpreis nominiert.