Sternstunden-Tag 2013 Frankenschau aktuell unterwegs

Die Reporter der Frankenschau aktuell sind in der Vorweihnachtszeit in der Region unterwegs und laden zum Basteln für den guten Zweck ein.

Seit November waren die Reporter der "Frankenschau aktuell" werktags ab 17.30 Uhr in Fußgängerzonen, Museen und auf Märkten in Franken unterwegs und luden zum "Blitzbasteln" für den guten Zweck ein. Diese "Blitzsterne" wurden dann am Stand der Sternstunden auf dem Christkindlesmarkt in Nürnberg gegen eine kleine Spende verkauft. Die "Frankenschau aktuell" suchte zudem nach fleißigen Bastlern für die Sternstunden-Bäume im Studio Franken. In der Adventszeit überraschten die Moderatoren bedürftige Familien in ganz Franken mit diesen geschmückten Bäumen.

Ab dem 29. November wurde jeden Freitag live von einem Weihnachtsmarkt in Franken gesendet, die Tour begann mit der Übertragung der Eröffnung des Nürnberger Christkindlesmarktes.

Am Sternstunden-Tag war Moderatorin Karin Schubert auf dem Weihnachtsmarkt in Erlangen zu Gast, der an diesem Tag ganz im Zeichen der Sternstunden stand und berichtete außerdem von den Vorbereitungen zur Sternstunden-Gala in Nürnberg.

Am 13. Dezember meldet sich Charly Hilpert vom historischen Weihnachtsmarkt rund um die Festung Rosenberg im oberfränkischen Kronach und die letzte Station der Weihnachtsmarkt-Tour am 20. Dezember ist Miltenberg in Unterfranken.