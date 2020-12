Sternstunden-Song 2020 Musik mit selbstgemalten Bildern von Claudia Koreck

In voller Länge wird das Musikvideo erst am 11. Dezember in der Sternstunden-Sendung zu sehen sein. Aber ein Making-of gibt es schon jetzt und das zeigt: Für den Song "Auf bessere Zeiten" wurde eine eigene Bilderwelt erschaffen – im wahrsten Sinne des Wortes. Die bayerische Sängerin und Songwriterin Claudia Koreck hat jedes Szenenbild selber gemalt.

"Die Idee ist aus der Not geboren", erzählt Koreck. Denn wegen der Coronapandemie konnten nicht einfach alle 17 Sängerinnen bzw. Sänger und Solisten, die bei dem Sternstunden-Song mitmachen, gemeinsam fürs Video vor die Kamera. Claudia Koreck und ihr Produzent und Ehemann Gunnar Graewert, die beide die Idee zu dem Song hatten, kamen dann auch auf die Lösung fürs Video: Die Künstlerinnen und Künstler gehen einzeln vor die Kamera und der Hintergrund wird hinterher eingeblendet – ein Hintergrund aus vielen einzelnen Winterbildern, die kleine Geschichten erzählen.

Für jede Künstlerin und jeden Künstler ein eigener Hintergrund

"Ich könnte das so machen", hatte Claudia Koreck bei der Ideenfindung gesagt, "dass jede Künstlerin und jeder Künstler einen eigenen Hintergrund bekommt." Dabei hatte sie noch nicht geahnt, wie viel Arbeit das sein würde.

"Ich habe zwei Monate nur gezeichnet und gemalt." Songwriterin und Sängerin Claudia Koreck

Ihre 6-jährige Tochter hat Koreck ein paar Tipps gegeben. Aber abgesehen davon hat sie alles selber gemacht. 80 Aquarelle sind entstanden. Denn einen fünf Minuten langen Song mit wechselnden Motiven zu unterlegen, erfordert eine ordentliche Masse an Bildmaterial. „Ich bin keine Profi-Malerin", sagt Koreck. Ihr Malstil sei kindlich – was sie in dem Fall aber auch gut findet. Denn Sternstunden, die Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks, engagiert sich für Kinder. Und mit dem Musikvideo wollte sie auch zu Kindern sprechen.

Der Song - ein Gemeinschaftswerk

Der Grundstock des Songs "Auf bessere Zeiten" stammt von Claudia Koreck und ihrem Produzenten, aber alle beteiligten Künstlerinnen und Künstler haben ihre eigene Strophe selber getextet oder einen Instrumental-Teil beigetragen. Und jede und jeder hat eigene Bilder von Koreck gemalt bekommen: Sebastian Horn (Dreiviertelblut und Bananafishbones) darf zuerst auf die gezeichnete Sternstunden-Bühne und dann mit einem seiner Hunde auf einem Floß über einen zugefrorenen See gleiten. Der Moderator, Schauspieler und Musiker Hannes Ringlstetter schaut aus einem gezeichneten Fernseher heraus und Roger Rekless – Moderator, Produzent und Musiker – bekommt eine Stadtkulisse, von dicht an dicht gereihten bunten Häusern.

Aufnahmen vor dem Greenscreen

Egal, ob sie stehen, sitzen, gehen oder tanzen: Die Musikerinnen und Musiker wurden über Greenscreen-Technik in den gemalten Hintergrund hineinversetzt. Vereinfacht gesprochen: Die Filmaufnahmen fanden vor einer grünen Wand als Hintergrund statt, der dann am Computer gegen Korecks Bilder ausgetauscht wurde. Damit dann zum Beispiel noch der Schnee herunterrieselt, wurden die Bilder animiert.

Alles viel Arbeit in der Videoproduktion für Young & Loud und den Regisseur und Produzenten Gunnar Graewert. Claudia Koreck mag sich zum Film aus gleichsam hauseigener Produktion nicht gerne selber äußern – das Urteil überlässt sie anderen. Aber sie zeigt ihre Begeisterung, dass so viele Künstlerinnen und Künstler mitgemacht haben. Ihr ist wichtig, dass "das Herzblut rüberkommt", das alle Beteiligten in den Sternstunden-Song reingesteckt haben.

Beim Sternstunden-Song "Auf bessere Zeiten“ wirken mit:

Ami Warning

Roger Rekless

Hans Jürgen Buchner (Haindling)

Barny Murphy (Spider Murphy Gang)

Hannes Ringlstetter

Sebastian Horn

Stefan Dettl (LaBrassBanda)

Django 3000

San2

BBou

Ganes

Gudrun Mittermeier

Gunnar Graewert

Karin Rabhansl

Andreas Eckert (Pam Pam Ida)

Martin Schmitt



Alle Mitwirkenden haben ohne Gage mitgemacht und verzichten auf ihre Einnahmen aus den Download-Erlösen.

Das Video in voller Länge ist erstmals in der Sendung "Sternstunden 2020" am Freitag, 11. Dezember 2020, im BR Fernsehen zu sehen und anschließend auf www.br.de/sternstunden und in der BR Mediathek abrufbar.