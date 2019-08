BR-Benefizaktion Hungersnot in Ostafrika - Sternstunden hilft

Über 20 Millionen Menschen in Nigeria, Kenia, Somalia, Äthopien und im Südsudan sind mittlerweile vom Hungertod bedroht, die meisten davon Kinder. Grund dafür sind die extreme Dürre am Horn von Afrika sowie der andauernde Bürgerkrieg im Südsudan. Mit einem dramatischen Hilferuf haben sich die Vereinten Nationen nun an die Weltgemeinschaft gewandt.