Sternstundentag Thomas Jansing

"Die Durchführung der Sternstunden findet in diesem Jahr unter erschwerten Bedingungen statt. Ich bin aber froh, dass der Bayerische Rundfunk den Sternstundentag überhaupt organisieren konnte und ihn heute durchführen kann. Schließlich ist es ein Tag, an dem wir trotz Corona-Krise vor allem an andere denken müssen, denen es aktuell schlecht geht. Und ja, wir brauchen auch einen gewissen Corona-Zusammenhalt - also eine Bitte: Rufen Sie heute - am besten täglich - Menschen an, die alleine sind."