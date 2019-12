Spenden, Versteigerungen, Aktionen Spenden geht auch jetzt noch!

Der Sternstunden-Tag war auch dieses Jahr wieder ein absoluter Höhe und brachte das zweithöchste Spendenergebnis der Geschichte ein. 8,5 Millionen Euro wurden alleine an diesem Tag erzielt. Aber Spenden geht auch jetzt noch:

Zusätzlich gibt es auch dieses Jahr - neben unzähligen privaten Initiativen - wieder eine Vielzahl von BR-Aktionen, hier eine Auswahl.

So hat etwa "Pachelbel Vier.Null", die Mitmachaktion von BR-KLASSIK – Studio Franken und den Nürnberger Symphonikern, eine stolze Summe von 8.040 Euro eingebracht. Musikbegeisterte haben insgesamt 201 Videos mit ihren Versionen des berühmten "Kanon in D" von Johann Pachelbel per Smartphone hochgeladen, für jedes Video zahlten zwei Sponsoren 40 Euro an Sternstunden. Ab sofort sind alle Teilnehmer-Videos auf pachelbelviernull.com online verfügbar.

Janina Hartwig und Hannes Ringlstetter , mit einem T-Shirt, das später auf United Charity versteigert wurde.

Auch die Versteigerung der knapp 150 signierten Gäste-T-Shirts aus der Personality-Show "Ringlstetter" war ein voller Erfolg. 11.347 Euro kamen hier bis zum Ende der Online-Auktion am Sternstunden-Tag zusammen.

Darum geht es: ein Steinway & Sons Essex-Klavier

Noch bis 21. Dezember läuft die Versteigerung eines Klaviers von Grigory Sokolov in Kooperation mit BR-KLASSIK. Den aktuelle Spendenstand gibt es hier.

Fast schon Tradition hat die Weihnachtssterne-Aktion von "Wir in Bayern". Ob klein oder groß, klassisch oder modern - die Redaktion freut sich über Ihre Weihnachtssterne! Aus jedem eingesendeten Paket sucht sie ein Kunstwerk aus, fotografiert es und zeigt es in einer Bildergalerie und vielleicht auch in der Sendung. Nach Einsendeschluss am 18.12. werden alle Sterne nach Nürnberg auf den Christkindlesmarkt gebarcht, wo sie gegen eine Spende für "Sternstunden" weitergegeben werden.

"Alle Jahre Lieder (Tante Renate)" heißt der BAYERN 3 Weihnachtssong 2019, von und mit BAYERN 3 Frühaufdreher Sebastian Winkler, der sich in diesem Jahr Comedy-Star Carolin Kebekus als prominenten Gaststar ins Studio geholt hat. Der Song ist auf allen gängigen Portalen zum Download oder Streaming angeboten. Der Reinerlös geht an Sternstunden, die Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks für Kinder in Not.

Den Zuschlag hat am Ende der Unternehmer Nico Bäsler aus Angermünde nordöstlich von Berlin erhalten.

Die Bayern plus-Stargitarre mit den Unterschriften vieler Schlagerstars ist versteigert. Für 3.000 Euro geht die Rarität in den Nordosten Deutschlands - und jeder Euro kommt der BR-Benefizaktion Sternstunden für Kinder in Not zugute.