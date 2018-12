Am Freitag, den 14. Dezember stellen sich alle BR-Programme und Wellen den ganzen Tag in den Dienst der guten Sache. Höhepunkt ist am Abend die Sternstunden-Gala im Bayerischen Fernsehen. Helfen auch Sie - alle Spenden kommen zu 100 Prozent bei Hilfsprojekten für notleidende Kinder an. [mehr - Hilfe für Kinder in Not - Ein Tag im Dienst der guten Sache ]